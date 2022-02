El cornudo

Les voy a contar la historia de un amigo. Es una historia de amor que acaba mal. Por favor, presten atención y cuando la hayan leído me dicen si les parece buen argumento para escribir la que quizá podría ser mi próxima novela. Agradeceré mucho sus opiniones. Este amigo mío, al que conozco bien, siempre fue un mujeriego. Realmente, no siempre. Sólo desde que le rompieron el corazón hace ya casi veinte años. Antes había sido un gran romántico. De esos que regalan flores y escriben poemas. Pero, pobre de él, se enamoró de quien no debía. Se enamoró tanto que, cuando su amor fracasó, su deseo de volver a amar murió para siempre. O al menos eso creía él. Pasó las dos siguientes décadas quemando en la fragua de su vacío mujeres y más mujeres. Las dejaba al pie del altar. Las abandonaba cuando surgía la mínima dificultad. Las engañaba, las engañaba, las engañaba. Llegaba a darle un beso de buenas noches a una, a la que decía amar, para inmediatamente encamarse con otra. Recibió llamadas en las que llorando le preguntaban si ahora ya no les quedaba más que suicidarse. Imaginen el personaje. ¿Es mi amigo un malvado? No exactamente. Por sus obras, por supuesto que sí. Pero, si miraran en su interior, lo que encontrarían no sería un villano, sino un desgraciado, un hombre roto, lo que sucede cuando quiebras a alguien tan frágil al que para sobrevivir no le queda más remedio que renunciar a su capacidad de sentir.

El caso es que volaron los años y mi amigo decidió pasar una temporada con una muchacha. Alguien que nunca fue para él más que una amiga con derechos. Una niña simpática y divertida, un poco loca, casi veinte años más joven que él. La idea era disfrutar tres semanas de diversión y placer. Sin compromisos. Un beso en el aeropuerto y cada cual de vuelta a sus asuntos. Pero se enamoraron. Y él la propuso que se casaran. ¿Se volvió loco? Con el tiempo él quizá les confesará a ustedes que sí. Entonces sólo era capaz de mirarla. Mirarla y verla. Tan hermosa que le dolía. Tan frágil y cautivadora que él, como si de un nuevo y ridículo Orfeo se tratara, decidió bajar al infierno para de allí sacar su capacidad de amar a la que había encerrado dos décadas atrás. Verdaderamente, era una muchacha bonita. Yo que la conocí puedo garantizarlo. Elegante. Joven, pero con esa clase y saber estar que tan poco se ve ya hoy en día. Una mujer que cuando caminaba conseguía que todos se detuvieran a verla. Y, cierto, con un aire de fragilidad que hacía imposible no desear cuidarla por siempre. A poco que abandonaba su máscara de despreocupada superficialidad y mostraba su interior, alumbraba a quien la tuviera delante con un destello de tristeza, melancolía y ansia de amar y ser amada. ¿El problema? Que ella estaba exactamente igual de rota que él. Su vacío era idéntico al de mi amigo. Eran almas gemelas. Ellos lo sabían. Sabían el riesgo que suponía enamorarse y las dificultades que supondría que dos hermosos jarrones rotos pudieran repararse el uno al otro. Pero ya saben ustedes..., el amor. ¿Qué locuras no se hacen y se cree uno capaz de hacer por amor? Él sintió un chispazo tan intenso, un chasquido tan fuerte en el interior de su pecho, que lloró días y días de alegría sin liberar lágrima alguna. Hasta para los peores pecadores cabe también el perdón. Redimirme, me decía. Sólo pido aun estar a tiempo de poder redimirme. De ser capaz de amar. De ser capaz de cuidar. De volver a sentir.

Se prometieron. Él le dio a ella un anillo. Viajó a su ciudad. Conoció a sus padres. Todos se gustaron mucho. Él estaba feliz de sentar la cabeza. Ellos de que su hija al fin abandonara sus locuras juveniles y se uniera a quien parecía un hombre bueno. Fijaron fecha de boda y comenzaron los preparativos para vivir juntos. Hicieron el amor. Hicieron el amor. Hicieron el amor. Se fundieron en un abrazo cada vez que terminaron de hacerlo. Por primera vez mi amigo besó con los ojos cerrados. Por primera vez durmió abrazado a alguien a quien deseaba abrazar por siempre. El volvió a su casa y se separaron prometiendo volver a verse en apenas unos pocos meses. ¿Es la distancia una dura prueba? Terrible. Pero qué no puede superar el amor cuando el amor es verdadero...

Tres semanas después era el cumpleaños de él. Ya de noche ella le envió una foto. No pueden ustedes imaginarse lo bella que estaba en esa foto. Yo la he visto y puedo garantizarlo. Completamente desnuda. No, no del todo. Vestía unas suaves medias de fina rejilla negra que le llegaban a los muslos. Calzaba unos delicados zapatitos negros de infinito tacón de aguja. Le escribió llámame. Y él la llamo por vídeo. Este es tu regalo, amor mío. Ella se tumbó en la cama frente a la cámara desde la que él la veía. Y le mostró lo que le dijo que era suyo. A él le recorrió un intenso calor que le abrasó las entrañas como si un incendio se hubiera prendido en su interior. Era tan hermoso lo que veía. Era aquella a la que amaba diciéndole que le quería, que era suya, que siempre guardaría y protegería su corazón, que le amaba, que le amaba, que le amaba. Mi amigo no era capaz de hablar. Sólo podía mirarla esclavo de sus lentos y medidos movimientos. De sus gestos tímidos a veces, burlones otras, hipnóticos siempre. Los tacones señalaron el techo. Los cabellos descansaron sobre la almohada. La muchacha sonrió. Sus finos y largos dedos recorrieron la tersa piel cuajada de tonalidades y promesas de amor. Un gemido entrecortado les unió volando de la oscuridad a la luz. La carne suspiró mostrando su secreto y la pasión latente, palpitante, joven, quedó expuesta en rosa, rojo, fuego, esencia de una mujer que no fue capaz de darse cuenta de cuan dueña era de aquel que la miraba y que le entregaba su corazón a punto de estallar, muerto de amor, loco de deseo. Es mía. Es mía y me quiere. Dios mío, gracias por perdonar a este pecador.

Y al día siguiente ella se acostó con otro hombre. Él lo supo una semana después cuando ella misma se lo contó. Su ex novio. ¿La forzó, la chantajeó con sus sentimientos de hombre abandonado? No. Ella traicionó a mi amigo gustosa. Y lo volvió a hacer a los pocos días otra vez. Y, cuando al fin habló con él y le confesó lo que había pasado, le reconoció que lo hizo porque quiso y que, tras hacerlo, ahora tenía dudas sobre su relación. Quiero estar sola. Mejor no nos casemos. Mi amigo me dijo con la sonrisa partida y la mirada perdida que, en aquel momento, en aquel preciso instante en que ella le habló, él sintió como su alma se rompía en mil pedazos. Me has matado, amor mío. Ya no seré capaz de amar nunca jamás. Él sabía que ella le pagaba con la misma moneda con la que él pagó a tantas mujeres antes. Idéntica pieza de gélido metal. Ella, necesitada de pasión, de caos, de sentirse viva, aunque eso supusiera matar al que más la amaba, cedió a su desorden interior como él lo había hecho antes tantas veces.

No la puedo culpar, me dijo. ¿Cómo podría culpar a quien no es más que mi reflejo en el agua? ¿Con qué derecho puede el Diablo acusar de nada a Satanás? Ella no ha hecho más que liberar su naturaleza a la que quiso creer que podía renunciar. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo ella? Bueno, ya saben ustedes qué suele hacer en estos casos el que rompe una relación diciendo que necesita estar solo. ¿Y mi amigo? Pobre desgraciado. Aún sigue detenido, congelado en el tiempo como un fantasma, en el momento en que su corazón, al que creía recién sanado, reventó entre sus dedos. De vez en cuando se queda en silencio mirando la nada. De vez en cuando llora sin que nadie le vea, preso de la rabia y la frustración. De vez en cuando se atreve a esbozar una leve mueca, a medio camino entre la diversión y el horror, cuando reflexiona sobre el sarcasmo de haber pagado de una sola vez tantas deudas como dejó atrasadas en sus años de juventud. Hace un par de días le vi. Cómo estás, le pregunté. ¿Qué creen que me respondió, el triste cornudo? Patética y ridícula figura la suya. Le pedí permiso para escribir su historia. Desde el principio. Yendo una por una por todas las mujeres a las que traicionaste, engañaste y abandonaste. No son pocas. Y terminando por la que, sin quererlo, sin saberlo siquiera, las vengó a todas. Haz lo que desees, me dijo, pero no digas su nombre. ¿Aun la quieres, le pregunté extrañado? ¿Aun quieres a quien tanto daño te hizo? Me miró en silencio. Se alejó sin decirme nada.