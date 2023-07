El Cristo que sobrevivió al holocausto de la justicia en Colombia

“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre”, Isaías 32:17.

Hace unos días decidí viajar a Bogotá, en un afán incesante de aplacar mi preocupación por encontrar un buen tema que encendiera la llama académica, en mi proyecto de tesis doctoral. Y estando en el centro de la capital, recordé que debía pasar por la Corte Suprema a dejar un material de una obra colectiva, cuyo prólogo le pedí a un magistrado que lo realizara, habida cuenta de su indiscutible experticia en el núcleo investigativo de este libro. Desde que sobrepasé el umbral del emblemático Palacio de Justicia, debo confesar con humildad, como aquella cuando inicié mis días de estudiante en la facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, que me sentí pequeña, asustada con la piel erizada y con una profunda melancolía, como la que se siente cuando entramos en un campo santo; porque todavía después de 38 años Colombia no olvida la tragedia que el 6 y 7 de noviembre de 1985 enlutó a todo un país: el holocausto del Palacio de Justicia, en el que fueron asesinados varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dejó un centenar de muertos y otro tanto de personas desaparecidas; casi 40 años después, lamentablemente no se sabe a ciencia cierta lo que pasó.

Pero al margen de toda esta memoria histórica, de la cual se han derramado ríos de tinta, deseo traer un símbolo que a mi sentir, debe trascender a cualquier credo religioso y sin lugar a dudas, hace parte de la historia misma de este órgano del poder público en Colombia. Me refiero a la figura del ‘Cristo del Palacio de Justicia’, rescatado de los escombros y las cenizas, por el magistrado Hernando Baquero Borda (q. e. p. d.), quien lo conservó con el fin de devolverlo a la Corporación, y que hoy se encuentra en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Cuando mi colega Henry Valle Benedetti y mi persona vimos este cristo de madera y yeso, nos recorrió un frío intenso que en mí desencadenó en llanto. Esta figura, cuyo costado izquierdo posee una quemadura desde el rostro hasta los pies, contrasta con la claridad de su diestra, que no es más que una paradoja de la esencia misma del Universo que permite coincidir en un mismo escenario: la muerte y la vida, la luz y las tinieblas, la justicia y la impunidad. Más allá de los conflictos ideológicos constantes y perennes tanto en Colombia como en el mundo, la justicia es la columna vertebral de la democracia dentro de cualquier país civilizado. Y seguirá siendo sacrificada en holocaustos cuando la impunidad, la inequidad y corrupción reinen como ahora.