Hoy es frecuente que los medios, los académicos e, incluso, la propia Corte Constitucional (A.V. T-541-14 y Sentencia C-281-17) aludan al “derecho a la protesta social”, ya no ligado –como era lo usual– a la libertad de expresión y al derecho de reunión y manifestación pacífica, garantizados por nuestra Constitución (Sentencia C-009-18) y los tratados internacionales (Sentencia T-366-13), sino como un derecho autónomo. La historia muestra que mientras el derecho a reunirse pacíficamente y “sin armas” surge del pensamiento jurídico del siglo XIX (Constitución belga de 1831), el “derecho a la protesta social” es una construcción discursiva de la teoría política y sociológica contemporánea. El consenso actual, al parecer, es el de avanzar en el reconocimiento de la protesta social como un derecho fundamental autónomo. Esto, desde el lenguaje del derecho, no es acertado ni desacertado; pero sí sería incorrecto y desastroso, por el contrario, pretender interpretarlo desde el lenguaje político: como resistencia a la autoridad (Gargarella) o desde el sociológico: como materialización del conflicto (Della Porta), pues, en ambos casos, se concibe como un derecho moral o natural “ilimitado”, lo que es incompatible con la idea de democracia establecida en nuestra Constitución, en la que si bien no hay poderes hegemónicos, tampoco existen derechos absolutos. Entender esta noción desde una visión estrictamente jurídica y democrática presupondría (i) por parte de las autoridades judiciales (o legislativas), redefinirlo y renombrarlo de manera acorde con nuestros principios y valores constitucionales: “Derecho a la protesta social pacífica”; (ii) por parte de la autoridades ejecutivas y policiales, entender que su labor no es impedir su concreción, estigmatizar o detener ilegal y abusivamente a los manifestantes o vulnerar la libertad de expresión, sino todo lo contrario: garantizarlo; (iii) por parte de los ciudadanos, comprender que su ejercicio no concede un lugar para el “no derecho” o un tiempo para el odio, la hostilidad o la violencia, que se trata de un derecho limitado por otros derechos que debe ejercerse “pacíficamente” y con un propósito lícito y legítimo; (iv) por parte de los partidos y movimientos sociales, asumir un rol no de agitadores sino de orientación, mediación, acompañamiento y coordinación con las autoridades para su ejercicio legítimo y proporcionado; (v) finalmente, por parte de las instituciones sociales básicas, como la familia, los medios, la escuela o la universidad, el compromiso con una pedagogía de los derechos, que permita (a) desaprender y desarraigar viejos esquemas autoritarios, (b) recuperar la idea de ciudadanía y de derechos como un espacio de lo racional y lo razonable para resolver nuestras diferencias y (c) construir una cultura de tolerancia y respeto por las libertades y la dignidad humana.

*Decano facultad de derecho de la U de C.