El diálogo, discusión filosófica proveniente del género literario clásico, nació en la antigua Grecia de la mano de Platón y Cicerón. Sócrates lo ideó para averiguar la verdad filosófica mediante un debate. Al no tener tiempo para nimiedades como escribir, fue su discípulo Platón quien a la sazón surtió de amanuense para plasmar el pensamiento de su maestro. En el Renacimiento, Erasmo y Fray Luis lo usaron magistralmente.

En el diálogo puede haber varios interlocutores que exploran un tema y tratan de llegar a una conclusión. Emisor e interlocutor intercambian papeles. El diálogo se nutre de signos paralingüísticos como la intensidad de la voz y signos cinésicos como gestos y posturas. Quiérase o no, es una confrontación en la cual se debe intentar progresar en el pensamiento propio y, claro está, también, en el del otro. Eso sí, al iniciar un diálogo, es fundamental que ambas partes sepan que lo que está en combate son las ideas y no las personas.

Después de muchos años está claro que el diálogo nacional nunca existió. En veces se trató de un monólogo con sordos en el cual el Estado no quiso, no pudo y no supo oír el clamor de la gente denunciando la injusticia social. No hubo audiencia en la clase dirigente, desconectada de la realidad, encerrada en su caverna, para los gritos del hambre y desesperación de aquellos a quienes se decía representar. En otras ocasiones ha sido un monólogo con mudos en el cual el poder ha hecho y deshecho con Colombia cuanto ha querido sin esperar que la gleba emita sonido alguno, o peor aún, actuando como si ella no tuviera derecho a la palabra.

Es injusto responsabilizar de todo cuanto ha pasado al actual gobierno. Sin embargo, en 2019, en las primeras manifestaciones de rechazo, ante los primeros signos de alarma, inició un diálogo en el cual fue sordo a las peticiones, mudo ante los hechos, ciego ante la realidad. Con las resultas que la pandemia fue el catalizador de la desesperanza. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que los mudos subieron la intensidad de la voz y asumieron gestos y posturas que debieron motivar una más rápida, oportuna y justa respuesta. Cuando una de las partes del diálogo no tiene nada que perder, pues lo ha perdido todo, es probable que el único camino para hablar sea igualar a su contraparte. Parece que para muchos colombianos la única forma de sentarse a dialogar es lograr, antes, que el otro padezca las carencias, sufra la miseria, sienta la impotencia y viva las injusticias para, entonces sí, sentarse a hablar sobre el futuro.

Lo decía Platón: “Si tropiezo con un interlocutor fácil y de buena voluntad, es preferible el diálogo; pero, en otro caso, es mejor hablar solo”.