El dilema por el coronavirus

Vamos para dos meses que se conoció el primer contagio por COVID-19 en Cartagena y hasta ayer la ciudad sumaba 23 muertes confirmadas por esa enfermedad, 309 contagiados y 93 recuperados, según el INS. Es decir, la gente se sigue contagiando y otros muriendo; lo más extraño es que varios han fallecido sin ninguna patología previa. La recomendación en la que más ha insistido el alcalde William Dau, teniendo en cuenta nuestra pobre red hospitalaria, es que las personas se queden en casa. Muchos la han acatado de manera responsable; otros, obligados por el hambre, han tenido que exponerse y exponer a los demás, y sí, también hay muchos otros que sólo salen, como él dice, “a pendejear”.

No es un secreto que en los barrios más pobres es donde se multiplican más rápido los contagios, y es en estos donde sólo con decretos y comparendos no se podrá lograr el objetivo de contener la pandemia. Miren no más el informe del Dadis del 16 de abril; allí Bocagrande era el barrio con más contagios: 9. Seguían El Pozón y Olaya Herrera, ambos con 8. Más atrás, con 7, estaban Castillogrande y Daniel Lemaitre. Pero sólo 15 días después, el reporte nos muestra que El Pozón lidera la tabla de contagios con 17 casos, y aparece ahora de segundo Nelson Mandela con 14 y cuarto San José de los Campanos con 11; Bocagrande ahora es tercero al aumentar un sólo caso. Daniel Lemaitre llegó a 10, igual que El Socorro. Les siguen La Candelaria, San Fernando y 13 de Junio con 8 cada uno. Está claro que en los barrios de estratos bajos la gente no se está cuidando como debiera, y lo peor es que no se vislumbra una solución concreta para mantenerlos sanos y salvos a todos en casa. El último decreto ayudó poco, pues mientras en tres días la ciudadanía se cuida, en el resto de la semana reina el desorden en las calles, porque se le dio la oportunidad a mucha más gente de poder salir.

Ahora el dilema es qué hacer después del 11 de mayo, pues seguramente se le dará la oportunidad a más sectores de movilizarse para que la economía no siga en picada; sin embargo, hay que ser francos: no tenemos la “inteligencia” para cumplir a cabalidad lo que se nos pide en el papel, ni el Gobierno la capacidad de alimentar a toda la población vulnerable.

En Suecia el Gobierno fue flexible desde el principio: todos están en la calle, los restaurantes y escuelas se mantienen abiertos, y se espera lograr este mes la “inmunidad colectiva” al coronavirus, aunque sigan contando a los muertos (2669). Dicen que representa un modelo para volver a una sociedad en la que no tengamos confinamientos. No me quiero imaginar, por poner un ejemplo, a más de media Cartagena volviendo a coger mototaxi como si nada, y luego, con miles de contagiados, no se pueda atender a los más graves. ¡Qué dilema!

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz