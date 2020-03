Se dice que el meteorólogo, Edward Norton, fue la primera persona que introdujo la teoría del “efecto mariposa”. Según él, pequeños cambios en una esquina del mundo pueden llevar cambios alarmantes en el clima en la otra parte del planeta. Y como el concepto resultó tan atractiva, se amplío a todos los campos del saber, incluyendo la psicología. Es decir: somos la suma de nuestras decisiones.

Al final, “el efecto mariposa afirma que existe una conexión, un hilo invisible en el universo que une todas nuestras decisiones y las convierte en repercusiones”. Como el efecto dominó. El aleteo de una mariposa aquí, repercute en la casa del carajo de por allá. Y si alguien tiene una duda, ya sabemos el poder que está teniendo el simple estornudo de un “chino tragador de murciélagos”, sobre el resto de la humanidad.

Ojalá que toda esta tragedia viral que nos estalló en la cara, nos sirva para entender nuestra propia vulnerabilidad e insignificancia en el universo, y por ahí mismo replantear tantas cosas de nuestra supuesta civilidad. Y que todo aquello que hemos inventado para discriminarnos, dividirnos y hasta matarnos, como las guerras, las fronteras, las religiones, las ideologías, el dinero, para mencionar algunas, lo podamos superar y encontremos una nueva escala de valores que enriquezca nuestra empatía y propicie la cooperación y armonía entre nosotros mismos y el resto del planeta.

Toda esta historia me recuerda la experiencia que alguna vez tuvo la NASA, cuando en 1977, lanzó la sonda “Voyager 1” para explorar los confines de nuestro sistema solar. Ya en el año de 1999, cuando el aparato estaba a 6.000 millones de km de nosotros, el famoso astrónomo Carl Sagan, se le ocurrió pedir “orientar la sonda hacia la tierra para echarle un último vistazo a nuestro planeta”. La fotografía que vio lo dejó atónito: la tierra no era más que “una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz azul”, perdido en el espacio infinito de nuestra propia insignificancia. Y esa nueva perspectiva del planeta, visto desde la distancia jamás vista, me recuerda también a esa diminuta gota de saliva con el COVID-19, suspendida sobre la fragilidad de nuestra especie.

Por eso digo: humildad, querido humano, y ojalá que toda esta angustia con el virus nos lleve a revaluar qué queremos y hacia dónde vamos. O como dijo Edna Rueda Abrahams: “Puede ser, solo es una posibilidad, que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo, con una rama de olivo desde dónde empezará de cero”.