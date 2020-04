El espejo del buen ejemplo

Dice la palabra de Dios que cuando se trata de dar limosnas, la mano izquierda no debe saber lo que da la mano derecha. Y así debe seguir siendo.

A partir de la donación de alimentos en la actual coyuntura del COVID-19, nuestra Fundación Corazón Contento se ha puesto en la tarea de enfrentar la lucha contra el hambre. Sobre todo dada la crisis mundial, donde las actividades económicas han cesado, en un país como el nuestro con una mano de obra informal de casi el 65%. Es decir, sales a buscar el pan tuyo de cada día o no comes.

Entonces nos hemos puesto en la tarea de combatirla en sectores donde la mencionada informalidad es pasmosa y angustiante. Debido a las donaciones realizadas hemos publicado en las redes sociales las actividades nuestras, no con el propósito de alardear, sino que dicho acto se convierta en un ejemplo a seguir. Y la verdad, ha funcionado, a las gentes les gusta imitar ese tipo de cosas, y cada día aparecen más donantes.

A partir de mi agradable correspondencia con el gran médico neurocirujano y estudioso de los temas neuronales del inconmensurable cerebro humano, Remberto Burgos de la Espriella, he conocido que en el cerebro habitan unas células que se llaman neuronas espejo. Que no es otra cosa que un grupo de células que hacen que los humanos imiten entre sí sus actos y gestos. Un ejemplo: yo bostezo y tú bostezas casi de inmediato. O cuando le sonríes a un bebé en la cuna, enseguida también el bebé sonríe. O cuando sentimos la tristeza de alguien, nuestro cerebro se activa teniendo el mismo sentimiento. Típicos “reflejos espejos” que muestran el funcionamiento de estas maravillosas células apenas descubierta en los años 90.

Mis amigos me dicen que voy a los velorios para aprovechar la tristeza del ambiente y llorar mis penas. Y bueno, yo no lloro, sino porque mis células espejos se activan y me hacen llorar cuando veo que los otros lloran. Pero lo de las células espejo es en realidad mucho más profundo, es por ejemplo solidarizarse con quien lo necesita, brindar ayuda a quien la requiere. El descubrimiento de estas fabulosas neuronas es unos de los más importante del siglo XX porque confirman por qué el humano es un ser social, solidario, que sentimos los que nuestros semejantes sienten. Y como lo propone el Dr. Burgos de la Espriella, se podría convertir en una gran herramienta pedagógica; enseñar por imitación. Y por qué no, crear clubes de la risa donde uno se la pase imitando la carcajada del otro. De hecho por eso nos reunimos en “círculos”, para compartir la risa, y la alegría se vuelva contagiosa. Pero para mí lo más importante es que las neuronas espejos nos permiten ponernos en “los zapatos del otro” y ser solidario.

Por eso publicamos en la redes nuestras actividades, porque queremos ser imitados, para que se active en la comunidad el sistema neuronal espejo.