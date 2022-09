El fantasma de la transición energética

Aunque definir transición energética incorpora distintas facetas, comulgo con aquella que la concibe como un modelo de suministro de energía bajo en carbono, ambientalmente amigable, fiable y económicamente asequible. El concepto implica un tránsito a mediano o largo plazo, con la intervención y el compromiso de todos los actores de una sociedad.

En concreto, el proceso es imposible hacerlo en cuatro años, y eso debió tenerlo claro el nuevo gobierno. Debemos intervenir en varios frentes de la transición energética, pero bajo las condiciones actuales, abandonar el modelo extractivista de un solo tajo nos deja sin la chicha y sin la limoná, máxime con un mundo falseado, en donde los compromisos para frenar el cambio climático son solo fantasmas. Por décadas, países poderosos de Europa nos embobaron con sus parques eólicos y solares, mostrando al mundo su compromiso hacia un desarrollo sin consumo de combustibles fósiles, los hechos están mostrando que eso es ¡carreta física!

Todo parecía ir bien hasta la guerra de Ucrania, la cual develó el acceso al gas como un arma avanzada para la sacudida de Rusia frente a sus vecinos, obligándolos a reactivar no solo sus termoeléctricas, sino hasta las plantas nucleares. Sin el gas, el invierno en Europa mostrará que hasta las economías más fuertes están lejos de una transición energética a corto plazo, y que, nosotros estamos aún más distantes.

Para movernos hacia una economía baja en carbono el presidente no puede poner a cargo a cualquier persona de su círculo cercano, tiene que buscar a los mejores, a los más capacitados en cada área. En este caso, el país requiere a una ministra de Minas y Energía con una formación y conocimientos propios de la cartera, capaz de capitalizar acciones para aumentar la producción de divisas en lo extractivo, evitar regalar los recursos a las multinacionales y aprovechar las oportunidades de la geopolítica actual, claro, sin dejar de lado la protección del ambiente, los derechos y el respeto por las comunidades, y manteniendo en el radar lo concerniente a transición energética.

La pobreza tan macabra que existe en Colombia no admite sobrevivir sin el petróleo, el gas y el carbón. Todo lo que podamos sacar de estos recursos debemos usarlo para educación, educación y educación, combatiendo la corrupción, y creando conocimiento como marco para salir de la olla. El cambio climático nos afecta masivamente, aunque nuestras emisiones aportan muy poco al problema, pero dejar de usar o vender estos combustibles, o pensar en comprarlos a otros países para no sacarlos del subsuelo, no brindará beneficio alguno, por el contrario, firmará nuestra fatal rendición en esta guerra energética cuyo resultado será un mayor número de pobres.