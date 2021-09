El fin de la COVID

Hinchazones que crecían hasta el tamaño de una manzana, luego aparecían manchas negras en el cuerpo. No había cura ni alivio. Casi todos fallecían al tercer día. Los fallecidos eran apilados y tratados con igual respeto que las cabras muertas. Algunos se asilaban en sus casas mientras otros disfrutaban la vida al máximo, satisfaciendo todos sus antojos sin importar un mañana que tal vez no llegaría.

Lo anterior es un pálido resumen de las magistrales descripciones de Boccaccio sobre la peste. Peligrosa enfermedad que asesinó millones. Aunque se controló con medidas de aislamiento, cuarentena e higiene, nunca desapareció. Aún hoy causa la muerte de más de 3.000 personas por año. La viruela es la única enfermedad humana hasta ahora erradicada; esperemos que para siempre. Y todo gracias a una vacuna.

Erradicar una enfermedad es casi una utopía. Las enfermedades mutan, pero no desaparecen.

Una reciente publicación en Immunity hace un excelente enfoque de cómo terminará la pandemia. No hay una fecha ni un indicador para ello. La pandemia es, por definición, una crisis mundial. La reducción del pánico llevó a la falsa percepción y a la ciega euforia de un final inexistente. En la medida que disminuyen los susceptibles se controlará la pandemia. Esto no ocurre de una sola vez. Típicamente se presentan olas. La duración, frecuencia y elevación de dichas olas depende de intervenciones no farmacológicas (restricciones, mascarillas), de la evolución del virus con cambios en transmisibilidad y severidad, así como la vacunación masiva. Mientras eso no ocurra, la pandemia no desaparecerá. Esto requerirá más tiempo y de niveles de inmunidad efectiva globales. Si todos nos vacunáramos la pandemia terminaría más rápido.

Según la OMS las metas eran vacunar al 10% de la población de cada país en septiembre, al 40% de la población mundial a fin de año y 70% a mediados del 2022. Hoy solo el 28% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. La desigualdad en la distribución de la vacuna es la mayor amenaza para terminar la pandemia.

Hace 100 años la gente se introdujo en los felices años veinte mientras el virus seguía circulando y ocasionaba más muertes. Solo al bajar el número de muertes a cierto nivel y retomar nuestras vidas normalmente podrá decirse que la pandemia finalizó. Todos queremos volver a la vida antes del COVID y es probable que para ello no sea necesario que la OMS lo diga. Pero, ya lo dijo el autor de La peste hace más de 60 años: “Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”.