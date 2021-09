El fuerte y los fuertes

Mucho revuelo ha causado la intervención realizada en el Fuerte del Pastelillo de Manga en días pasados. Este hecho le ha dado la oportunidad a los aprovechados de intentar pescar en río revuelto y a los sabiondos de intentar figurar con argumentación equivocada y hasta mal intencionada.

Vale aclarar que lo que comunmente llamamos muralla o cortina está construida con paredes de piedra o ladrillo (una externa y otra interna) con un relleno de tierra apisonada y un piso llamado solado. Las fortificaciones en diferentes tramos llevaban un pañete de argamasa de cal y arena para proteger el ladrillo o la piedra. Esto lo vemos aun en muchas partes de la ciudad en lugares como la muralla de Getsemaní o en la Batería del Ángel San Rafael. A la parte que se le estaba haciendo mantenimiento en este fuerte, y en la que se utilizó un material equivocado, le correspondía este tratamiento especial que lo dejaría del color amarillento.

Otra información errada se presenta cuando el alcalde sugiere que los ingresos del fuerte se utilicen en inversión social. Para empezar, hay que aclarar que las fortificaciones en su mayoría no producen ingresos. En el caso particular del Pastelillo, este es un área abierta, de uso público, donde la comunidad de Manga y en general de toda la ciudad, disfrutan con sus hijos montando bicicleta y patines en la explanada, mientras los enamorados recorren la parte alta de la muralla. Los turistas entran gratuitamente y disfrutan de un monumento bien mantenido, que no huele a orín y presenta, a través de una maqueta de bronce, su historia en varios idiomas y en método braille para los invidentes. Pocos son los monumentos o fuertes que generan dinero en Cartagena y cuando lo hacen se deben atener a una norma que obliga a invertirlo únicamente en su mantenimiento y protección. No se le puede dar ningún otro uso so pena de cometer una falta. Sin embargo, de las pocas fortificaciones que cobran el acceso, tal como San Felipe de Barajas, y San José de Bocachica, este último no muestra signos de mantenimiento en los postremos años y su comunidad poco se beneficia de él. Una población de más de 10 mil personas que vive rodeada de un tesoro nacional y no cuenta ni con puesto de salud, ni acueducto o alcantarillado.

Los monumentos en Cartagena no tienen dolientes. En el presupuesto distrital o nacional no existe un rubro para mantenerlos o cuidarlos. Lugares como el Teatro Heredia, La casa de Rafael Núñez, el muelle de los Pegasos, y los parques llenos de historia se caen a pedazos frente a la mirada indolente de las autoridades que hoy señalan solo para obtener aplausos y de los malandrines que los roban, los orinan y los pintan.