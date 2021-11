El futuro es hoy

“Me llamo Txai Surbi, tengo 24 años, pero mi pueblo vive en el Amazonas hace 6.000 años. Mi padre, el gran jefe Almir Survi, me enseñó que debemos escuchar las estrellas, la luna, los animales y los árboles. Hoy el clima se está calentando, los animales están desapareciendo, los ríos están muriendo y nuestras plantas ya no florecen como antes. La Tierra está hablando y ella nos dice que no tenemos más tiempo. No es 2030 o 2050, es ahora. Mientras ustedes cierran los ojos a la realidad el defensor Ari Uru Eu Wau Wau, un amigo desde niña, fue asesinado por defender la selva, los pueblos”.

Y de ello sí sabemos en la patria, por eso en Glasgow los jóvenes reclamaron al presidente el protector Acuerdo de Escazú, congelado en el Congreso.

Millones de jóvenes y adultos, con conciencia de las fechas límites para cumplir los compromisos de la Contribuciones Determinadas (NDC) que reduzcan los gases de efecto invernadero (GEI), esperan y desesperan al percibir y sentir que no hay cambios, que se avanza pero el ritmo no garantiza el derecho a su vida y el de las generaciones venideras.

Por eso la radicalidad de Greta de Suecia, Vanessa de Uganda, Dominika de Polonia, Mitzi de Filipinas y buena parte del ambientalismo, al calificar de traición a gobiernos que incumplen ignorando el aterrador futuro que está presente. Salir del código rojo es entender en la COP26 que no hay tiempo, que es un crimen sobrepasar en 2030 los 1.5 grados para no llegar al 2100 por encima de los 2.0 grados.

Valga anotar que el Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU. plantea la crisis climática como amenaza para su seguridad nacional y la estabilidad del mundo, que es posible que no se cumpla con la meta y señala que Colombia está entre los 11 países que probablemente enfrente temperaturas extremas y alteración oceánica, lo que impactará aún más la seguridad alimentaria, hídrica y sanitaria, la estabilidad y los conflictos internos. Aunque representamos solo el 0.6% de emisiones de GEI, el compromiso es reducirlas en un 51%, lo que da derecho a exigir recursos de inversión para evitar desastres climáticos.

El mensaje de Biden para los empresarios es un llamado a “detener y revertir la deforestación y con el mismo y serio proceso lograr la descarbonización de la economía”.

Bla, Bla, Bla dicen los jóvenes, pero hay avances positivos y exigencias ineludibles. Avances: la unión de 56 naciones para la defensa del 85% con bosques tropicales; y a destacar, la formulación de la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050, con participaron de 500 instituciones, 2.100 profesionales y ciudadanos que elaboraron 196 medidas de adaptación y medios de implementación.

¿Qué pensar si mientras el EPA busca adaptar barrios, otros sin medir la capacidad de carga ambicionan una isla relleno en la Bahía o construir donde hay manglares?