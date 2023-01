El gusanillo de la conciencia

Miremos primero qué es conciencia, la Real Academia de la Lengua la define como el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Desde el punto de vista psicológico, conciencia es la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe así mismo en el mundo, que no es otra cosa que el “yo interno”. El filósofo griego Aristóteles la conectó con el alma y la definió como: la relación del alma con ella misma, y ahora la neurociencia y experimentos de física cuántica le dan la razón.

Los neurocientíficos han tratado de localizar dentro del cerebro humano el lugar de la conciencia, en qué área se puede formar, qué neuronas trabajan para ello, si es así serían diferentes a las demás, sin embargo, ha sido imposible, porque es pura energía según la física cuántica.

En mi concepto, la conciencia se alimenta de los cinco sentidos (tacto, olfato, audición, vista y gusto), puede faltar algunos de ellos y seguimos teniendo conciencia, si faltan todos la perderíamos, pienso igualmente que hay un elemento fundamental que la conecta con estos cinco sentidos y es el lenguaje, sin él no se podría formar un pensamiento armónico que le dé sentido a la realidad que le rodea. En el avance de la inteligencia humana ha sido esencial, se cree que el lenguaje fue posible hace 50.000 años, pero la mayoría de los lingüistas consideran que es más antiguo, y podría tener medio millón de años. La verdad es que, sin él, no podríamos concebir la realidad.

Pero bueno, este artículo no es científico, sino para mostrar otros aspectos y cómo se está perdiendo la conciencia: se asesina con una frialdad por unos pocos pesos, se viola a una niña, hasta por sus propios padres, se roba a la primera oportunidad que se presente, sin importar ni sexo ni edad de la víctima, se maltrata y se cometen feminicidios en el hogar, en el trabajo, en la calle, cualquier lugar es bueno, la intolerancia cada vez es mayor. Pero hay algo que está en la conciencia y se le denomina “el gusanillo de la conciencia”, que no es otra cosa que el sentimiento de culpa que queda cuando se ha obrado mal y que en las noches no deja dormir bien, o el sentimiento de satisfacción por haber obrado bien y que nos deja conciliar el sueño y sin ningún cargo de conciencia. El gusanillo de la conciencia es el juez interno que juzga nuestros actos, no requiere testigos, somos nosotros mismos a través de la conciencia que nos autojuzgamos y ese sentimiento de culpa o satisfacción nos acompañará hasta la muerte. Recordémoslo siempre y obremos buscando la tranquilidad propia y el bien ajeno, así ese gusanillo no taladrará nuestra conciencia hasta el final de nuestras vidas.