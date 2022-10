El Infierno de Dante: Los calabozos de Chambacú

Dante pasa a través de la puerta del infierno que tiene una inscripción, cuyo texto dice: “Es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada (...) abandona la esperanza si entras aquí” (La Divina Comedia, Dante Alighieri).

Recientemente en la ciudad de Cartagena, en la Estación de Policía de Chambacú se conocieron deplorables hechos, los cuales ya son de conocimiento de las autoridades. Diferentes medios revelaron la situación: ellos, el periódico El Universal escribió: “Fueron varias horas de torturas y violaciones sexuales: 5 historias crudas”; El Tiempo tituló: ‘Detalles de las torturas y violaciones en estación de policía de Cartagena’; Semana titula: ‘La estación de policía del terror: durante 6 horas, diez detenidos fueron violados, secuestrados, golpeados’; El Espectador por su parte: ‘Se conocieron detalles de la presunta violación en estación de policía’.

De acuerdo a estos reportes, 10 personas detenidas en la estación Chambacú de Cartagena fueron torturados, violados masivamente, cortados, golpeados, secuestrados, despojados de celulares y cuentas bancarias, y otros tratos crueles e inhumanos, además de un empalamiento a uno de los hombres recluidos dentro de la estación del terror: la antesala al infierno.

Los hechos presuntamente se presentaron el día 30 de agosto, cuando a partir de las 8 de la mañana ingresó alcohol y sustancias ilícitas a la estación, y lo que era un ambiente algo festivo, se fue tornando en tensión y en un silencio crepuscular que recuerda el sonido de la crueldad humana en toda su magnitud.

Los actos ocurrieron entre las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, cuando se tuvo un primer conocimiento del hecho por parte de las autoridades, se reveló en una audiencia que se llevó a cabo. Así fue posible para una persona con condición de privación de libertad, reportar los hechos acontecidos y parar aquella tortura. Seis horas sin recibir ningún tipo de ayuda, auxilio, sin que “nadie se percatara”, sin protección alguna.

Posteriormente, habrían instalado un “falso motín” para sacar objetos con material probatorio y destruir evidencias de los hechos.

La ‘fiesta del horror’, reflejo de la cultura del ojo por ojo, del todo vale, de la deshumanización de las personas en condición de privación de libertad, de la estigmatización de las personas detenidas. Estaciones con alto nivel de hacinamiento, en condiciones deplorables, recordando el grave estado de derechos humanos de los centros transitorios, centros de detención y en general la crisis del sistema carcelario, campos de confinamiento y tortura, lugares sin sentido, sin redención, sin esperanza, sin lugar para el más mínimo gramo de piedad.

El poder machista en su máxima expresión, la opresión sexual, la aniquilación del alma, hombres violando a otros hombres, ejerciendo total poder, dominio y control sobre otros cuerpos: muestra de una sociedad en profunda crisis ética. Los calabozos del dolor son una muestra de las realidades en los escenarios de nuestro ensangrentado país.

La Estación de Chambacú, frente al Parque Espíritu del Manglar, a tan pocos metros del Centro Histórico, a pocos pasos de la vitrina del Caribe, a escasos pies de la fortaleza turística colonial más imponente de la ciudad: el Castillo San Felipe de Barajas, allí a tan poca distancia de Cartagena ‘La Fantástica’, se erige otra ciudad, la ciudad siempre invisible, la de los que no son aunque sean, la de los desposeídos, la de una categoría de no-humanos, deshumanizados por ser presos, pobres, de determinada clase social, condenados antes de ser condenados, condenados no solo a ser más que culpables aunque no lo sean, sino condenados a sufrir, como si ese fuera el camino, como si de eso se tratara, como si así se redimieran los actos, como si la tortura fuera la manera de hacer hombres nuevos y hombres mejores.

En ese lugar descrito en la literatura como la puerta del infierno, se narran las más dantescas tragedias humanas, de las que no se habla, por miedo, por desidia, por vergüenza, porque si hay una violencia que produzca vergüenza y culpa, es la sexual que se ejerce al cuerpo masculino, porque atraviesa su humanidad dejándolo desprovisto de lo masculino, exponiéndolo a una de las más crueles formas de la violencia.

Se espera de estos terribles hechos, que se desarrollen todas las acciones legales de investigación y judicialización, las acciones administrativas contra funcionarios e instituciones de haber existiendo negligencia, omisión o participación activa de sus miembros.

Igualmente reparación integral para las víctimas directas e indirectas, que el dolor no quede impune, ni se invisible una vez más, que se resarzan los daños morales, físicos, psicológicos, económicos, que el sistema de Justicia, que la administración pública, que las autoridades lleven a cabo todas las acciones necesarias sin más negligencia ni impunidad, para garantizar la NO REPETICIÓN de estos actos a ninguna persona, por ninguna razón, en ninguna circunstancia.

Que no existan más lugares donde se abandone la esperanza, ni más ciudades del llanto, que no tengamos como el poeta Virgilio, que descender al purgatorio y que la antesala del infierno no sea este lugar que ahora habitamos.

Instagram: @m.escallon_psicoforense.

Facebook: @mercedesescallon.psicoforense