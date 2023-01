El laboratorio

Cuando creemos que lo inaudito tendrá su tregua, como en el juego de Escalera, subimos a otro nivel de la tragicomedia de la vida política de esta nación o más bien caemos por un tobogán retrocediendo en todo sentido. Me refiero al anuncio del cese al fuego bilateral con unos grupos al margen de la ley, corrijo sin eufemismos, con la delincuencia organizada que comete crímenes de lesa humanidad y el anuncio del Eln manifestando que no ha pactado ningún cese al fuego. Esos grupos pretenden imponer su voluntad, aprovechándose del desespero de los políticos por mostrar resultados para ganar votos, so pretexto de obtener un bien mayor anhelado, como es la paz, olvidándose de elementales principios de negociación. En la negociación por principios propuesta por la Escuela de Negocios de Harvard, que ha demostrado ser más efectiva que la negociación por posiciones, no se cede, se identifican intereses, se concilian posturas y se busca un acuerdo que implique una ganancia para todos los involucrados. Ese debe ser el derrotero y los que se sientan en esas mesas no deben olvidarse que los colombianos somos parte y la gran mayoría debe sentirse ganadora. Está demostrado en las urnas, que estamos divididos en dos posiciones, pero se tiende a desconocer a una de ellas y que en el Congreso exista hoy una amplia bancada de gobierno, sabemos que no es por ideología, sino por otras razones. Siendo así, la negociación no debe ser una competencia en la que los duros obtienen y los blandos o flexibles conceden para lograr el acuerdo. El acuerdo no es un fin, es un medio para llegar a la paz total; ahora bien, si negociar es lo plausible, no es lo obligatorio. No aprendemos de las experiencias pasadas, donde esos escenarios se usaron por quienes estaban fuera de la institucionalidad, para reorganizarse o cuando los beneficiados decidieron irse nuevamente al monte porque pretendían estar en la civilidad y al tiempo con su negocio clandestino. Se aprovechan de la ingenuidad, de la debilidad o de la ambición de los gobernantes para rearmarse. Vamos a ver con qué salen los guionistas de esta obra, que como las telenovelas de los 70, de acuerdo al rating, las iban alargando con una trama bastante rebuscada. Colombia es hoy un laboratorio donde los alquimistas de la política experimentan fórmulas con mezclas bastante volátiles que ponen en peligro a la estabilidad del país. Robert Mnookin, en “Negociando con el diablo”, así como considera que no se debe satanizar, también contemplaba que había que evitar las trampas y si fuera el caso, no negociar. Señores, la firmeza no se contrapone a la voluntad de concertar, hay que poner condiciones y reglas claras, verificables. Basta de egos y de vender humo, que acaban con las ilusiones y ese cansancio nos puede llevar a peores escenarios donde los amigos del autoritarismo podrían pescar en río revuelto. Hay que escuchar las voces de todos; hay personajes que participaron en las negociaciones de La Habana que están advirtiendo. Basta de tanta retórica y más responsabilidad, que los conejillos estamos muy nerviosos.