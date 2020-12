Lavarse las manos para prevenir y evitar infecciones físicas, incluyendo las de la conciencia, no es un invento patentado para evitar el contagio de COVID-19. Su origen se evidenció cuando un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36 según la literatura bíblica, elude la responsabilidad que le reclamaba el pueblo para su decisión de condenar a Jesús a morir en la cruz; Poncio Pilato, gobernador romano de la época a quien me refiero, pasó la pelota a un pueblo enardecido aprovechando su apetencia y deseo de cobro, para que decidiera entre un maleante con antecedentes y un hombre calumniado por el actuar humano de su ejercicio.

Existen muchas pilatonadas que se mimetizan en lo público y privado, dentro de los cuales podemos enumerar las facultades dadas a los alcaldes para que regulen el mototaxismo. El Gobierno nacional no ha querido enfrentar esa realidad social que brota por el desempleo, condiciones costosas y demoras de traslado, hoy en la reactivación económica sería importante organizar este sector bajo la cobija de empresas responsables en rutas o como alimentadores; nuestra ciudad, esa que antes de la pandemia tenía el 56% de su fuerza laboral en la informalidad, con cifras de 28.000 desempleados a agosto del 2019 que hoy ascendieron a 80.000 ciudadanos tirados en el piso, y en donde esta actividad genera en 150.000 personas la subsistencia por los que conducen, arreglan, lavan y suministran todo lo afín al uso de motos. Lo reglado se organiza y lo pirata se desordena, el día que propietarios y conductores de las motos estén vinculados a empresas, con pólizas y normas que permitan controlar la movilidad, se generaría más acatamiento, más respeto, más organización y mayores tributos. Los toques de queda en sectores turísticos y comerciales no son acciones que van a detener el incremento de los infectados. Los buenos hábitos deben masificarse mediante ideas creativas y sostenibles, ya que esta ciudad con el 60% de la informalidad laboral y el 16% de desempleo nos indica que la economía no puede detenerse, y nos corresponde ampliar más la concientización de las medidas personales de cuidado. Bogotá acaba de peatonalizar calles y provisionalmente ha puesto vendedores ambulantes para poder fortalecer a la población en un mes de movimiento con todas las garantías de bioseguridad.

La fe sin obra no existe, la acción materializa la intención y si el Concejo tiene gran culpa en la suerte de la ciudad, él no solo es el responsable de su suerte y su miseria. ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos? A cuántos de nuestros hermanos hemos crucificado inmisericordemente justificando su condena, y lo más grave, creemos que tenemos la razón y que los culpables son otros.