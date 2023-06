El libro de Olga

Hoy, 14 de junio, se realizará el lanzamiento del libro: ‘La escuela resemantizada y la potencia del sujeto’, de la docente y actual secretaria de Educación Distrital, Olga Acosta Amel.

No es fortuito que el libro que Olga le entrega a la comunidad académica de la ciudad y del país, haya salido justo, solo un poco después, de que el magisterio colombiano conmemoró y rememoró los 40 años del Movimiento Pedagógico Nacional, esa majestuosa e histórica movilización social, de singular importancia, liderada por los maestros, la escuela, la intelectualidad pedagógica y los diversos colectivos de expresiones sociales populares, que marcó un hito en la vida del país y de América Latina, dado el momento de la vorágine de la violencia que se vivía en esta zona del continente, que en expresión de Gramsci, citado por Jorge Gantiva, fueron 4 décadas, de un mundo grande y terrible, en el que lo “viejo no termina de perecer” y lo “nuevo no logra nacer”.

Ese espacio de tiempo fue de mucha fertilidad para la escuela y para el ideario pedagógico, y fue allí y desde allí, donde emergió y se nutrió el pensamiento de Olga, quien en un acto solemne, propio del rigor académico, nos presentará una nueva reflexión de la Escuela, imbuida de conceptos y categorías analíticas, que van más allá de la concepción organizacional, bancaria y reproductora de ideología, como se ha venido concibiendo, convirtiendo su trabajo en un importante aporte tempero-contextual, en cuyo recorrido conceptual y crítico se trasluce con meridiana claridad, la influencia de la teoría del conocimiento de la Epistemología Crítica de Hugo Zemelman, ese sociólogo y pedagogo chileno, tan de moda en el pensamiento académico moderno latinoamericano, cuya teoría constituye una herramienta para reconocer y valorar diversidades posibles, reivindicando con ello, la necesidad- deber, de que la escuela se afronte como un lugar o territorio que se comporte desde el currículo, como un espacio multidimensional de valoración de lo diverso.

Desde ese contexto y desde el momento histórico - político que vive el país con el desarrollo de grandes reformas, en el que los maestros son grandes actores, el trabajo de Olga constituye una provocadora apuesta que puede contribuir a repensar la Escuela, para que por fin, sea lo que tiene que ser, un lugar multicolor y fértil, para el encuentro desde las diferencias y las posibilidades, que le permita al sujeto construir sus propias utopías, sobreponiéndose al aburrimiento, derivado de la violencia, la exclusión y la incertidumbre, al que la han tenido sometida a través de políticas de desfinanciación y del desconocimiento de su rol de centro de pensamientos y desarrollo cultural.

*Rector I.E. Soledad Acosta de Samper.