El Mensajero de la Paz

“No entiendo muy bien qué hace un papa de nacionalidad argentina disculpándose en nombre de los demás”, fueron reacciones a una carta que el sumo pontífice envió a los hermanos mexicanos en la conmemoración de su independencia. En mis afanes cotidianos solo advertí un revuelo que tomaba trascendencia internacional en el que el líder de la Iglesia Católica resultaba fuertemente cuestionado, por lo que en cuanto pude inicié indagaciones para establecer ¿por qué Europa parecía indignada con Francisco? Encontré el contenido completo de la carta y fácilmente inferí el texto que parece encender la polémica: “En diversas ocasiones, tantos mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización”. Es importante advertir, dentro de la sana crítica, que no menciona en ningún momento la Conquista, ni el papel de los españoles en el pasado sobre los vejámenes y graves vulneraciones a la dignidad humana de la que no se hablaba mucho en aquella época. ¡Claro! salvo algunos miembros de comunidades cristiano católicas como por ejemplo la Orden de Predicadores, que en constancia de esta situación suscribieron el discurso de adviento de 1511, encabezado por Fray Antón de Montesinos en el que se cuestionaba: “¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios?”. Tal vez a la presidenta de Madrid que manifiesta estar sorprendida porque un católico hispanoparlante hable así del legado de traer su idioma y su religión a nuestras tierras y por tanto la civilización y la libertad; le hace falta un poco de contexto y una pequeña dosis de realidad; ya que distintos científicos coinciden que la guerra, la esclavitud y las enfermedades del primer mundo importada por los conquistadores redujo casi en un 90% la población originaria de las Américas. Pero ¿por qué se disculpa el papa? Tal vez sea un reiterado mea culpa de la Iglesia, porque fue a través de “Bulas” que se concedió la propiedad de dichas tierras a los Reyes Católicos a cambio de la obligación de “proteger y evangelizar a los indios”. O tal vez es un reconocimiento general de los errores cometidos en todos los tiempos por distintos miembros de la Iglesia que han terminado menoscabando la fe y han deformado el mensaje cristiano. Tantas incoherencias y profundas contradicciones, propias de la naturaleza humana. Finalmente, si un mensaje de paz, perdón, de llamado a sanar heridas, reconciliación y fraternidad, genera este tipo de reacciones virulentas de desprecio, no es mucho lo que hemos avanzado. Al parecer de algunos, debemos seguir con el síndrome de colonizado agradecido.

*Abogada con especialización en Derecho

Constitucional y magíster en Derecho.