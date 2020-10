El padre Manuel Bedoya

El pasado 7 de octubre, festividad de nuestra Señora del Santo Rosario, en Medellín, descansó en la paz de Dios, el padre Bedoya, como cariñosamente fue conocido y reconocido en las parroquias del Sur de Bolívar, los Montes de María, los Pueblos de la Línea y Cartagena. Siendo aún muy niño, y con solo 11 años, ingresó al Seminario San Carlos Borromeo de Cartagena donde realizó sus estudios de bachillerato, filosofía y teología bajo la orientación de los padres Eudistas, franceses y colombianos, ganándose el cariño y el aprecio de sus formadores. Se ordenó sacerdote con solo 23 años y cultivó una muy simpática amistad con su obispo, monseñor José Ignacio López Umaña, de quien daba gusto escucharlo y percibir cómo creció en el corazón del Pastor que lo formó en el amor por la Iglesia, lo consagró y lo envió a la misión. Formación a la que monseñor Isaza Restrepo, su sucesor, le sacaría gran provecho.

Nuestro arzobispo, monseñor Jiménez, ha considerado que es de justicia y gratitud exaltar esta vida ejemplar para la Iglesia de Cartagena y nuestro presbiterio. Fueron 61 años de sacerdocio vividos en la obediencia, el celo por el rebaño, en comunión con el papa y el obispo, buen formador, muy ordenado, austero, generoso con los pobres y seminaristas y de discernimiento sereno. Un ministro del altar de palabra corta y oportuna.

Monseñor Ruiseco, arzobispo emérito de Cartagena, en la semblanza que compartió del padre Bedoya, recogió el testimonio de quienes compartieron sus últimos años en el hogar sacerdotal San Juan Eudes, de Medellín: “Era el alma de la pequeña comunidad sacerdotal. Silencioso, simpático e intachable sacerdote; se destacaba por la sabiduría práctica de su predicación en la Eucaristía, que todos comprendían, y por el ánimo que infundía, con la palabra y con la música a sus colegas compañeros en la residencia. Para mí el Padre Bedoya, sigue el arzobispo Ruiseco, constituyó un notable apoyo moral y práctico en mis últimos años como arzobispo. Ya, estando él en Medellín gozaba con las visitas que yo le pude hacer, y manteníamos una correspondencia circunstancial por correo postal, con una bella y legible letra que reflejaba pureza de alma y rectitud de intención. Con dolor, pero con esperanza, presento al Señor arzobispo, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, al Presbiterio arquidiocesano, como también a la Señora Rosa y demás familiares, mi sentida condolencia y mi promesa de oraciones”.

Monseñor Larios, obispo emérito de Riohacha, una vez conocida la noticia de su fallecimiento, nos compartió estas cortas palabras sobre su amigo sacerdote: “También tuve la oportunidad de tratarlo y hasta ahora no he leído de quienes más trataron al padre Bedoya algo que yo mismo no haya tocado, intuido o sospechado de su humanidad y de su vida sacerdotal. Laus Deo...”. Descansa en paz padre Mañe.