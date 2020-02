El papel militar y la innovación

Innovación es una necesidad y para las Fuerzas Militares es perentoria. Innovación es hacer algo en forma diferente con beneficio propio. Como en deporte: hay competición y alguien gana.

Thomas Schelling (1966) dice que la estrategia militar ahora consiste en gran medida en el arte de la coacción (uso de la fuerza) y la disuasión, que se deriva del latín y significa “acción y efecto de conseguir que alguien cambie de opinión”.

Utilizaré el ejemplo de EE.UU. por la facilidad para obtención de información, con claridad de cuidado en aplicación de conceptos en otros niveles. La necesidad de competir y ganar llevó a EE.UU. a crear medios, para innovar, por ejemplo:

1) DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) del Departamento de Defensa de EE.UU., responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Nació en 1958 en respuesta al ‘Sputnik’ soviético, para mantener a la tecnología de EE.UU. por delante de la de sus enemigos. Es independiente, tiene cerca de 240 trabajadores, la solicitud de presupuesto para el 2020 es US$3.556 billones. Ha participado en medios varios, satélites, robots, GPS, redes de ordenadores (empezando con Arpanet, que después se desarrolló como Internet).

2) Oficina de Investigación Naval (ONR) del Departamento de Marina de EE.UU., responsable de ciencia y tecnología de la Marina y Marines. Financia y ayuda escuelas, universidades, laboratorios y organizaciones.

3) Naval Postgraduate School, Monterrey (NPS), de la Marina de EE.UU., maestrías y doctorados diversos. Creada en 1909, conduce Ingeniería Sistémica: ‘Total Ship Systems Engineering’. Para evaluación de alumnos usa curva de Bell, Sigma Xi hace reconocimiento por investigación.

4) Center for Naval Analysis (CNA), Arlington, Virginia: investigación y análisis, con alrededor de 625 empleados.

Resultados en Strategic Readiness Review 2017: La aptitud principal y primaria de los marinos debe ser el dominio de las habilidades navales operacionales de combate. La Responsabilidad Exigible siempre debe recaer principalmente en los comandantes. Muchos de los problemas observados en el reporte son por ‘normalización de la desviación’ de Diane Vaughan: acostumbrarse a ver el desvío como normal y como no pasa nada, entonces se cree que todo está bien, hasta que el desastre sucede, no se ven riesgos ni consecuencias. Es necesario “Restablecer Alistamiento como prioridad”. Para una Marina de Guerra, la guía es: “el fin debe ser el alistamiento para ganar el combate o disuadirlo”; en un caso de “complejidad”; lo que implica no predictibilidad, incertidumbre, no linealidad, el todo es más que la suma de partes, solo es posible medición y manejo de riesgos y consecuencias, y demanda enfoque sistémico.

Es evidente la búsqueda de innovación para superioridad frente al enemigo.