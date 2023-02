El pasado no fue mejor

En estos momentos de incertidumbre por las permanentes reformas propuestas por el gobierno y su afán intervencionista en las empresas de servicios públicos, es imposible no sentir escalofríos y recordar lo que fue el pasado para muchos colombianos que vivimos la época en la que estos sectores eran de dominio y manejo público. Quizá muchos jóvenes que apoyan estas medidas no tuvieron que vivir, como lo hicimos un sinnúmero de personas, en la época en que el agua se iba diariamente y cuando llegaba lo hacía con tan poca fuerza que debíamos recogerla en tanques. Las duchas en los baños eran casi un adorno que se complementaba con un recipiente lleno del líquido que permanencia allí como una medida para subsanar el problema. Con la privatización logramos recibir el servicio de acueducto de forma confiable y aunque sabemos que aún no cubre a toda la población, se estabilizó el tema y un gran porcentaje de la ciudad dejó de reservar agua mientras aprendió a confiar en los tanques de los inodoros.

Algo parecido nos pasaba con la luz. El pasado 7 de febrero se cumplieron 30 años del fin de un racionamiento forzoso que duro 343 días. Durante ese tiempo comíamos y estudiábamos a la luz de las velas. Los alimentos debían comprarse de forma racionalizada para que no se descompusieran ya que los cortes eran hasta de 10 horas diarias; las personas se guardaban temprano por miedo a circular en la oscuridad; los semáforos dejaban de funcionar causando trancones; los hospitales tuvieron que comprar plantas eléctricas para mantener vivos a los enfermos y el comercio sufrió una baja inimaginable. Luego de estos tiempos tortuosos se tomaron medidas gubernamentales que nos han mantenido libres de apagones 3 décadas. La cobertura de energía en el país hoy es del 97%. Y en los últimos 5 años el sector ha tributado 26,4 billones de pesos.

Tampoco podemos olvidar los difíciles momentos en que el líder de la salud en Colombia era el Seguro Social. Los pacientes esperaban meses para beneficiarse de cirugías que eran de vida o muerte. Los políticos movían sus palancas para conseguirle turnos a sus seguidores y los médicos eran nombrados a dedo sin verificar sus capacidades o preparación. El Hospital Universitario hacía gala de sus pasillos atestados de enfermos hacinados por falta de camas.

No cabe duda que el sistema colombiano debe mejorar y ampliarse. Pero tampoco debemos olvidar lo que hemos avanzado los últimos años y que ha mejorado nuestra calidad de vida. Intervenir los sectores que más afectan a los ciudadanos ahora ganará aplausos, pero minará la confianza de inversionistas, dañará la economía y nos pondrá en condiciones incómodas de subdesarrollo.

Es imperativo recordar que las empresas de servicios públicos están ligadas a un marco legal de solidaridad y subsidios que permiten llevar recursos a zonas a las que el Gobierno nacional no les había llegado nunca.