El pasado no perdona

Todavía mojados, con viviendas destruidas, la calamidad pública viva y el duro impacto en familias y animales, las lenguas desatadas señalando culpables -que los hay-, desvaloran que el presente es un cobro exacerbado de las cuentas del ayer, y, valga reiterar, que el clima con sus tormentas y huracanes exige más que palabras cambios, remar unidos hacia el mismo objetivo estratégico: ¡salvarnos!

Iniciando siglo Ideam e Invemar frente a las tormentas y el aumento del nivel de mar señalaron: barreras duras y proteger y restaurar las blandas, alejar y alejarnos del mar. Lo repitió el Plan de Adaptación al Cambio Climático 4C y está en el Plan de Desarrollo.

Con el relleno hidráulico de Crespo avanzamos y la defensa costera reiniciará en 2021. Por necesidad, negocios o placer en las murallas verdes, los manglares, pagamos el pasado y tenemos que detener su ilegal urbanización, la falsedad en las “escrituras”, las orillas desprotegidas y rellenos multiestrato de las aguas.

Nos inundamos porque muchos viven en el agua y la ciudad hecha sobre rellenos está a nivel del mar, los drenajes pluviales: canales, caños y arroyos reciben mayores precipitaciones y escorrentías y se duelen del poblamiento caótico de alta densidad e incultura ciudadana. La revisión del plan de drenajes pluviales, la perimetral o malecón, la masiva reubicación antes que la tragedia sea mayor, exige dirección pública, valorización y recursos múltiples aplicando la tesis de Deng Xiaoping: “No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”. Lo de la sobrevivencia es en serio.

Adaptarnos con base en la naturaleza hace ineludible parar el pasado presente de cientos de ocupaciones ilícitas por alto riesgo, respeto a la Constitución y garantía de la integridad del territorio. Iota dice que hay que reubicar ya Marlinda y Villagloria y desmontar las generalizadas escrituras de posesión ilegal notarizadas que, conocedor del territorio, valida el Agustín Codazzi y da certeza a la invasión con la referencia catastral y la nomenclatura. Es insostenible que por no ser función del notario valorar escriture lo que le dicen así sea una “verdad” por ubicación cuestionable.

Es tan grave que la Notaría 3 exige -sintetizo- declarar bajo juramento “que el inmueble de la escritura no es bien de uso público, ni bien fiscal, ni parte de parque natural, ni de reserva forestal, ecológica, ni de zona no urbanizables, comunidades indígenas o negritudes según la Constitución; no está sobre playas, ni zona de bajamar, ni manglares, ni humedales, no es imprescriptibles ni está afectado por violencia o desplazamiento forzado y advierte con mayúsculas que la escritura no está sujeta a registro, ya que lo transferido o declarado no constituye título traslaticio de dominio”.

*Abogado ambientalista y comunicador.