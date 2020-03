El peor virus

Si cree que vine a hablar del coronavirus, le comento de una vez que no. Ya muchos expertos (más inexpertos que expertos) han hablado del tema y solo nos queda atender las recomendaciones, principalmente algo tan sencillo como lavarnos las manos.

Quise escribir hoy sobre un virus que históricamente ha hecho más daño que el COVID-19: la falta de educación.

Bien dijo Nelson Mandela que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, sin embargo vemos cómo muchas ciudades del planeta siguen igual o peores porque no le dan la importancia que se merece.

Invertir en una excelente educación desde la primera infancia, no solamente llevará a tener una sociedad menos desigual, con niños y jóvenes emprenderores, líderes exitosos, sino también una comunidad llena de valores, en las que la ética y la moral bien fundamentadas, evitarían pensar en conseguir los triunfos personales haciéndole daño al otro. De allí la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades, los crímenes, y entre otras cosas, pero sobre todo, el poco interés de elegir buenos gobernantes.

Cartagena, por ejemplo, es una ciudad que ha sufrido mucho por todo lo anterior. La pobreza y la corrupción son el reflejo de que en materia educativa no hemos podido ganar el examen.

Por eso critiqué cuando más de tres años de trabajo serio y documentado se fueron al traste en el Concejo Distrital, con la no aprobación del Plan Maestro de Educación (PME) de Cartagena, un esfuerzo que surgió desde el sector privado pero que convocó a la comunidad educativa (rectores, estudiantes, maestros, padres de familia), a líderes comunitarios, representantes de los gremios y varias organizaciones, y que se construyó con la participación y acompañamiento institucional de la Secretaría de Educación Distrital. Los honorables concejales, en septiembre de 2019, le dijeron no a un ejercicio que reunió a más de 2.500 personas en su construcción, lo hundieron porque supuestamente estaba desfinanciado y porque algunos miembros del sindicato de educadores, que no quisieron participar, lo llamaron “un embeleco”.

Un PME enfocado en el desarrollo humano y la superación de la pobreza sirvió para que varios candidatos a la Alcaldía lo tomaran de referencia de llegar a ganar. Cartagena Cómo Vamos también lo incluyó como hoja de ruta para un buen gobierno.

Pero me preocupa lo que hará la administración de William Dau. Las recientes declaraciones de su secretaria de Educación, luego de una reunión con el sindicato, me dejan confundido. Según ella “el PME se hundió. Este año estamos es haciendo un Plan de Desarrollo con la ciudadanía y de ahí, de todo lo conversado, se tiene que impulsar una política pública de educación”.

¿Será borrón y cuenta nueva?, increíble si se tira todo a la basura. Esperemos que no, y que de una buena vez, la educación sea prioridad en la ciudad.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz