El caos sigue haciendo de las suyas, pero si somos nosotros quienes lo generamos, somos nosotros quienes podemos apaciguarlo. La falta de andenes, ciclorrutas, señalización, parqueaderos, paraderos, control vehicular, cultura ciudadana, tolerancia, así como el incremento e invasión de carriles por domiciliarios sin regulación, cruces peatonales donde se le antoje al peatón, ventas y distracciones en semáforos, búsqueda de pasajeros y demás situaciones que pueden dificultar la movilidad, han potencializado lo que he llamado el “pi-pi tormentoso”, definido como un sonido constante pero variado, acosador, intimidatorio y sin control, que reemplazando el lenguaje del ciudadano, sirve para llamar, abrirse paso a la brava y recordarle al otro (con énfasis) quién lo trajo al mundo.

Ser un animal cívico implica sacrificar algunos réditos personales en aras de la armonía común. Todo este comportamiento es la antítesis del civismo y resulta en una práctica odiosa e ilegal que genera confrontaciones y discusiones como “pasa por arriba”, o “pítale a tu madre”, o “ven y muéveme”, o la más sencilla pero contundente: “Haz lo que te dé la gana”. Nos importa un rábano, por ejemplo, el acuerdo presentado por el Concejo para combatir la contaminación del ruido en la ciudad. Parece ser que no somos animales cívicos, como decía Aristóteles, sino animales, y punto.

Hoy, detonados por la pandemia, catalizadora de la pobreza y exclusión social, el país se toma las calles. El florero de Llorente fue la reforma tributaria, pero en el fondo la razón es y será el no poder con el más no tener; no se tiene empleo, estudio, calidad de vida, vivienda y parece ser que ni siquiera derechos. No comparto el vandalismo ni las afectaciones a las infraestructuras, pero las marchas han generado la oportunidad para que un Gobierno instale mesas de diálogo social y repare con proyectos y propuestas tangibles.

En nuestra Cartagena debemos retomar acuerdos que hemos presentado en más de 4 oportunidades, por ejemplo el del “Proceso urbano de paz”, o el del “Estímulo para el que se vincule laboralmente a la mujer cabeza de hogar”, el de la “Ruta turística del manglar”, el del “Centros de rehabilitación para la adicción”, el de los “Subsidios de transporte para estudiantes y adulto mayor”, entre otros. Hoy estamos obligados a desarrollar infraestructura de frente al mar que nos permita la competitividad en el turismo de nuestra zona libre de huracanes y dar vía libre a la construcción en la ciudad con la modificación excepcional urbanística, como salvación para la reactivación económica mientras se aprueba un POT.

La falta de inversión, la dejadez y la indiferencia siguen como los “pi-pis”, enloqueciendo nuestra mente y alma, haciendo inaguantable una toma de vías por falta de soluciones. Recuerda que la fe sin obras no es fe.