Lo primero que caracteriza al político perfecto es su gran ego. Es un ego cultivado de muchos años de recibir adulaciones aún por cosas que no hizo en su adolescencia, o temprana adultez. Pero se lo creyó todo. El ego del político perfecto es potente, envolvente, inquisidor y lleva a su propietario por la carrera de lo público con audacia y astucia. El ego del político perfecto no está programado para perder una discusión: gana, empata, embolata, o reinterpreta la ley. Desde ahí, desde su ego, se desprenden todas las demás características del político perfecto.

Por ejemplo su labia y elocuencia. Tienen un manejo del lenguaje que uno no sabe si es heredado genéticamente, o de leer tanto. Dudo de esto último, porque nadie puede leer tanto para tener elocuencia y hacer tanto daño como el político perfecto. Pero hablan por todos lados, pareciera que tuvieran varias bocas en su cuerpo, y les viste una viveza y recursividad para encontrar respuestas inimaginables, a las que no les gana ni la imaginación de García Márquez.

Sin embargo, a pesar de contar con tal capacidad de comunicación, o quizás a raíz de ella, son expertos en evadir preguntas. El político perfecto no es capaz de contestar si está de acuerdo en que 2 más 2 son cuatro, sino que inmediatamente, su ego le está advirtiendo que esa es una pregunta engañosa. Entonces en vez de decir si está de acuerdo, hace referencias físicas, astronómicas, mete a Platón en la ecuación, la mística del Álgebra y la tortura de trigonometría para asegurarse de que ha embolatado a su interlocutor. No digan que no, todos los hemos escuchado.

El político perfecto también defiende su gestión aun cuando los hechos demuestran con evidencia por encima de toda duda o animadversión, que solo ha fracasado. Él sabe que está ahí para un propósito muy particular y su paso por allí no es ningún acto de confianza, porque el resto de la gente sabe que no sabe, pero él no lo sabe.

Y esta no se puede quedar por fuera: el político perfecto se cree todas sus mentiras. Parece que mientras habla, una especie de aura va rodeando su ser, y crea alrededor de su cerebro una especie de nebulosa invisible, que a manera de embrujo, le va haciendo creer de sus propias mentiras. Muchas veces, admito, no sabemos que dicen mentiras, hasta que salen a la luz los trapitos sucios.

Escribo esta columna después de escuchar al director de Cormagdalena en una entrevista por radio el pasado 3 de septiembre. A todos nos debe quedar claro que no necesitamos ni en el gobierno ni en la administración pública el político perfecto. Como si el gremio portuario al que le sirve ese señor no supiera lo que han hecho o han dejado de hacer con el Río Magdalena. Ya estamos cansados de que nos crean tan estúpidos.