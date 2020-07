El problema del medioambiente

Cumpliendo el calendario ecológico para generar conciencia y mejorar el medioambiente de los territorios, el pasado 3 de julio se celebró el Día Mundial Sin Bolsas de Plástico, el 7 de julio la conservación del suelo, y el próximo domingo 26 será la oportunidad para la Defensa del Ecosistema Manglar. Todo un mes como recordatorio de que pese a la pandemia, el tema del cambio climático y la obligada protección ambiental sigue siendo la principal problemática de esta generación. Desde la corporación, radicamos proyecto de Acuerdo, aprobado en primer debate, cuyo fin es sustituir y regular el consumo de plásticos de un solo uso, en todas las entidades que hacen parte del sector central, descentralizado y sus entes adscritos y vinculados. La misma iniciativa quedó contemplada en el plan de desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, en el artículo 28, el cual dispone: “Implementación de programas de reducción de consumo de elementos manufacturados elaborados con plástico e icopor de un solo uso”.

Cartagena de Indias, ciudad costera, de caños, lagos y de manglares, no puede dar la espalda a esta problemática, al contrario, nuestro reto es aprovechar estos ecosistemas como una manera de generar desarrollo económico, a partir del buen uso y disfrute de estos espacios. Buen ejercicio realizamos apoyando a la comunidad y las autoridades ambientales a darle solución definitiva al problema de sedimentación y falta de oxígeno en la Laguna del Laguito, ejercicio que ayudó a que se declarara el estado de calamidad por parte de la administración. Asimismo se debe actuar en el caño Juan Angola, donde se tienen recursos que ascienden a 15 mil millones, disponibles para ser ejecutados, con todos los permisos ambientales y que ayudarían a resolver el problema de sedimentación y la invasión en el sector La Unión.

Ahora, si bien desde el escenario político hemos contribuido para que se realicen prácticas amigables con el ambiente, este esfuerzo no es suficiente de una sola vía, se necesita el apoyo de dos actores importantes: 1. Las grandes industrias, principales responsables, quienes producen elementos que tardarán años en descomponerse, en desarrollo del liberalismo económico que practican, ofreciendo productos que tienen gran demanda, producidos a gran escala con costos mínimos, y con perjuicios ambientales incalculables.

2. Los ciudadanos, fundamentales para regular el mercado al no apoyar empresas con estas prácticas dañinas, ayudar con su comportamiento no consumiendo plástico e icopor, y otras conductas individuales que suman como: no ensuciar las calles y espacios públicos, separar las basuras para apoyar a los recicladores, entre otros.

El problema, el compromiso y la solución son de todos, hagamos nuestra parte.