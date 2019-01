En silencio falleció Felipe Santiago Colorado rodeado del cariño de Delia, Adela y familia, que fueron su sostén espiritual en estos últimos años. Debo acudir a la memoria, ese gran recurso del ser humano que nos convierte en confidentes de recuerdos imperecederos.

En mi época de estudiante universitario conocí al profesor Colorado, pero ello no ocurrió en las aulas como alumno suyo, sino precisamente en el diario El Universal, época en que Fabio Morón Díaz era el director del periódico y el profesor Colorado era periodista habitual. Yo visitaba frecuentemente el periódico en la calle San Juan de Dios. Allí entablábamos diálogos de varios temas y fundamentalmente sobre la historia universal y colombiana, era la época de la violencia en Colombia. Él tuvo que salir de su región debido a la violencia, sin embargo, sus columnas tenían contenido filosófico y pedagógico siempre muy equilibrado. Para esas calendas las rutinas de los periodistas consistían en pergeñar frente a una máquina de escribir un artículo, enviárselo al corrector para la posterior impresión en las grandes máquinas de linotipo que semejaban arañas gigantes que utilizaban el plomo para imprimir el periódico; esa tarea terminaba muy tarde en la noche.

En cierta ocasión asistimos a la clausura de la exposición de un pintor colombiano, Jaramillo: Fabio, Santiago Colorado, Erich Stern y yo. En ese escenario naturalmente se produjo la movilización de ideas sobre el arte, la pintura, literatura y la historia. El profesor Colorado era un cultor de la Historia. En esa tertulia conocí una de las facetas del profesor, la de defensor de la fidelidad histórica, cuando ante la imprudencia de un interlocutor ocasional, con vehemencia dialéctica defendió el “Estudio de la Historia”, de Arnold Toynbee. Desde esa época el profesor hizo parte del círculo de mis amistades intelectuales.

Felipe Santiago Colorado, cual Quijote moderno en nuestro medio, hizo de la literatura un hermoso recurso para promover la cultura y afirmar la inteligencia. De esa guisa, en el departamento de Humanidades de la Universidad de Cartagena, que dirigía Roberto Burgos Ojeda, promovió círculos literarios; fundó y dirigió el Taller El Candil, un auténtico semillero de la dinámica intelectual en la Cartagena de esa época.

En los últimos años de mi consultorio médico, me visitaba, lo recibía como el amigo, no como el paciente, para intercambiar ideas, mientras me contaba datos de sus molestias. Siempre salía satisfecho con los consejos que le daba, que iban encaminados a darle ánimo en su batalla cotidiana.

Adiós al profesor, al amigo leal de mi hermana Dora, al intelectual, al cultor de la historia y de la verdadera cultura humanística.