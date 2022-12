El profesor que inspiró al alumno

Hoy quiero compartirles una historia que escuché en las redes sociales. Resulta que un día cualquiera, un alumno se encuentra con su antiguo profesor, quien no lo reconoce, pues han pasado bastantes años, y le pregunta: “¿Se acuerda de mí?”. El profesor, ya entrado en años y retirado hace tiempo de la docencia, le dice que no. Entonces el joven le comenta que fue su alumno y que, gracias a él, se había convertido en maestro también. “A usted le debo lo que soy hoy”, le dijo al anciano con cariño.

El profesor, intrigado le dice: “¿Qué hice entonces para inspirarlo?”. Y el alumno le cuenta la siguiente historia: “Un día cualquiera de clases, un compañero apareció con un reloj muy bonito. Desde que lo vi me dije que lo quería y lo hurté en un descuido del propietario. El compañero de clases, al poco tiempo, notó que su reloj no estaba y le reportó el robo. Recuerdo que usted le comentó a la clase lo ocurrido, ordenó cerrar la puerta del salón y pidió al ladrón que lo devuelva”.

“Como no pasó nada, recuerdo que nos pidió a todos que nos pusiéramos de pie y que sacáramos las manos de los bolsillos, para poder buscarlo; pero también nos pidió que mantuviéramos los ojos cerrados. Que esa era su condición para buscarlo. Y así fue, cuando todos cerramos los ojos, usted fue entre los pupitres hurgando bolsillos, hasta que llegó hasta donde yo estaba, lo encontró y lo guardó; sin embargo, usted no se detuvo ahí, tampoco dijo nada a la clase y, por el contrario, siguió buscando el reloj entre los alumnos restantes”.

“Cuando terminó, dijo, ‘abran los ojos, ya tenemos el reloj’ y se lo entregó al dueño. Usted nunca me dijo nada, no me mencionó el episodio y la clase jamás supo quién fue. Ese día me moría de vergüenza y usted salvó mi dignidad. Ese día pude quedar bautizado como el ladrón que era, pero no fue así y aprendí la lección. El mensaje lo recibí claramente y gracias a usted entendí lo que debe hacer un verdadero educador”.

Fue entonces cuando el alumno le preguntó al profesor: “¿Me recuerda ya?”. Y el viejo le respondió: “Recuerdo la situación claramente. El reloj robado. La búsqueda entre todos los alumnos. Pero no te recordaba, porque mientras buscaba el reloj, yo también tenía los ojos cerrados”.

La presente historia nos enseña que, para educar, guiar o corregir no tenemos que maltratar y menos humillar a las personas que tenemos a cargo, bien sea en el salón de clases, en el hogar o el trabajo. Hay personas que les fascina –por su propia inseguridad– aprovechar su posición de poder o su condición de jefe, para ultrajar al prójimo. Para bien o para mal, en la vida todo nos regresa.