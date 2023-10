El registro del dolor ajeno

Cada vez observamos con mayor frecuencia fotografías y videos que recogen instantes decisivos de accidentes, lesiones, traumas y, lo peor, de momentos de dolor y fallecimiento de una persona. Escenas registradas sin prevenciones, sin prejuicios, de pronto sin maldad; pero sin lugar a dudas sin criterios éticos, morales o religiosos respecto al valor de la vida, o de lo que ella significa.

Sobre esto se han desarrollado debates a nivel mundial, ha sido objeto de foros internacionales sobre bioética, las discusiones han frisado entre los derechos a la libre expresión y comunicación, y los derechos de las víctimas y sus familias, pero a pesar de todo se encuentra poca literatura que ayude a comprender y esclarecer las motivaciones, tanto de quien filma o hace el registro, como de quien lo envía por redes sociales, y así mismo de quienes lo reproducen a otros grupos y por distintos medios.

En el centro del debate como de las reflexiones está lo concerniente a los impactos, a la privacidad, a la intimidad o a los derechos de las personas, en especial de aquellas que son objeto de la imagen o del video. Pareciera que estuviéramos entrando en un ambiente borroso o difuso frente a los derechos fundamentales del ser humano, en especial respecto a los derechos de las personas y sus familiares a su intimidad, a su deseo de mantenerse por fuera del foco de las demás personas y, en especial, de no hacer de su dolor o de su tragedia un circo, una comedia, un negocio con la más absoluta falta de caridad, de compasión, de consideración como se suele ver en redes sociales. Muchas veces la reflexión alrededor de estos actos no es solo sobre lo que se filma, como de la actitud y comportamiento de quienes están al lado, cerca o dentro del ambiente de dolor o de tragedia, pues con frecuencia lo que uno observa y lo que se alcanza a comprender con dificultad es la actitud indolente de no inmutarse con lo que se está filmando, o la sensación de morbo con el cual parece que algunos se deleitan viendo el sufrimiento, y la pasividad o indiferencia de quienes rodean la escena.

Parece que nos acercamos cada día más a una muy baja valoración de la vida, de los sentimientos y del dolor de otros. Parece que lo importante es mostrar a otros que estuvimos allí, que fuimos los primeros en filmar o en fotografiar y que tenemos el registro de lo que sucedió.

A esto se agrega que con frecuencia frente al dolor de las personas que sufren pérdidas, a nadie le interesa saber qué sucedió después, cómo pudieron ayudar a mitigar los impactos emocionales o el dolor, cómo se expresó la solidaridad o la caridad. No importa registrar el apoyo o disposición de algunas personas ni la actitud de atender con urgencia la situación, pues parece que esa dimensión humana no da aceptaciones, ni “me gusta” y mucho menos da nuevas adhesiones.

Como sociedad tenemos que reaccionar, pero como personas tenemos que reflexionar sobre lo que significa el registro del dolor ajeno.

*Sociólogo.