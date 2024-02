Queriendo probar la capacidad creativa de la IA, pedí me hiciera la fábula de ‘El renacuajo paseador’ en tiempos actuales, entregándome el siguiente resultado:

- “En tiempos post-M19, el hijo de rana, Rin rín-repretajo, inicia un discurso engañador, con mucho relajo, se creía muy guapo, con constitución en mano, gobernando así a todos los ciudadanos.

- ¡No critiquen, no opinen!, —al Pueblo gritó, y haciendo un gesto, orondo empezó.

- Juntó a sus camaradas, admiradores y otras pléyades, diciéndoles, id por la política como a los carnavales. Quisieron cambiarlo todo, sin importar el procedimiento, entre promesas vagas y discursos sin remordimiento.

- De demagogia cansado el pueblo está, de políticas populistas y de pura hipocresía, le dicen “amigo”, hasta cuando tanta dicotomía; algunos besan sus pies, mientras malversan las riquezas del Estado, mientras, la justicia inicia sus procesos, el gobierno queriendo no saber de eso.

- ¿Estás en tu cargo? —pregunta la multitud. - Sí, señores, sí estoy; y celebro mucho verlos a ustedes hoy; estaba en mi oficio, pensando en las masas, no en la de las comidas, sino en las que llenan mis finanzas.

Ya ustedes no me importan, me importa es aportarle a mi casta, la que me trajo aquí, para llenarlos de pasta.

- Rin rín-repetrajo pide ayuda al extranjero, invierte sin razón y mientras tanto el país sufre de putrefacción.

- El pueblo pide menos corrupción, contestando él: de mil amores lo haría, es imposible darles gusto ahora, voy por la mitad de mi mandato, necesitando a todos los rufianes comiendo del mismo plato, esperando me guarden las espaldas, en este triunvirato.

- Lo siento muchísimo —dice el pueblo con pena—, sugerimos se desengañe, por favor trabaje en lo que atañe.

Denos una canción de justicia para quitarle al pueblo el hambre, ya que lo elegimos para que no nos defraude.

- Pero en medio de esta triste condición, la corrupción y el abuso ganan toda la función.

La justicia a punto de corromperse, la ley quedando atrás, el pueblo sufre las consecuencias de quedarse sin paz.

- Y así continúa la lucha, uno, dos y tres, el pueblo sigue firme, no quiere un retroceso otra vez.

Mientras, los vales comen y beben, delante de unos espectadores que siguen en pie de lucha y nunca se detienen.

- Rin rín-repretajo, creyéndose hijo del pueblo, viendo este desastre grande, pensando que el país es un juguete, teniéndonos a todos dentro de un mismo sainete.

- Pensó él, iba a levantar del M19 un alto estandarte, sin embargo, el Estado en su concepción, con sus otras dos patas, nos ha librado de un dolor mayor.

El tiempo que todo lo cura, está tomando ya su acción, buscándonos un futuro mejor, soñamos todos con liberar al país de este actual dolor”.