El río está revuelto

Aprendamos que así como en el pasado prehistórico nuestras luchas eran contra los depredadores, en la nueva era es contra los microorganismos. Los vencemos con medicinas y anticuerpos, pero vuelven a surgir (en una guerra perenne) con alguna mutación que los vuelve más peligrosos.

Es cierto que el encerramiento ‘reduce la probabilidad’ de enfermarse, pero reforzar el sistema inmune y mantenerse distante, puede ser suficiente, y tal vez más efectivo, y con menos efectos indeseables que el encerramiento. Un estudio que se atribuye a investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, establece que si bien el contagio supera los pronósticos, las muertes son menos que las esperadas, lo cual debería reducir el dramatismo. Y concluye que, siendo el organismo el actor principal de esta batalla, encerrado no adquiere los anticuerpos necesarios para combatir el virus, lo cual retarda el regreso a la normalidad, con el ‘negative plus’ de que cuando se suspenda, no tendrá los anticuerpos necesarios para enfrentarlo. Me gusta esta teoría porque es el principio de las vacunas, y porque está probada en los niños: cuando se les sobreprotege en la edad en que deben adquirir las defensas, se enferman y más grave, cuando mayores.

Lo que sucede es que si antes lo que creaba audiencia (que es dinero) eran las tragedias, los cuerpos ligeros de ropa, los chismes y últimamente las peleas entre políticos; la última moda es causar terror a como dé lugar. Navegamos en un mar de mentiras y exageraciones porque hay quienes se lucen y/o se lucran con esta tragedia, y en ese escenario es muy difícil para las autoridades tomar decisiones. De ahí los tantos, tan confusos, y extensos decretos: falta simplicidad y síntesis. Cada cual tiene su propia interpretación, y sobrepasa la capacidad de asimilación que conduce a los autoritarismos. Por ejemplo, si el Presidente decreta unas excepciones, cabría preguntarse si el alcalde puede establecer unas restricciones sobre ellas.

Quedarse en casa es chévere, y según Stanford, contraproducente, pero lo que preocupa de verdad es el día a día de la población más pobre; esa que se gana 20 o 30 mil pesos diarios en la calle, y a quienes las ayudas del gobierno no les llega por inoperancia del aparato gubernamental (la mala información, la tecnología, la logística) o por corrupción; o porque si les ha llegado, es insuficiente para el número de días que llevan sin poder trabajar. Para las empresas que se han visto afectadas, la cosa es otra. Parece más práctico sacar a vacaciones y reducir temporalmente los salarios como están haciendo algunas, porque es ganar tiempo para el futuro y reducir costos, que endeudarse sin saber cómo van a pagar. Las mejores ideas, no hay duda, surgen de quien enfrenta el problema, no de la burocracia. Aunque, con la ‘tentación’ de que el gobierno actúa como garante, podríamos terminar pagando todos.