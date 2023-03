El síndrome de Judas y la obediencia peligrosa

El síndrome de Judas: “Por qué las personas buenas hacen cosas horribles”, es un libro de psicología del 2013 de George Simón. Traicionar a un amigo, a su propia familia o a la patria, resulta una conducta poco comprensible. Albert Bandura dice en su teoría de la desconexión moral que los humanos pueden participar en un proceso que les permite justificar ciertas acciones. En estos casos, con un pensamiento egocéntrico, las personas se convencen a sí misma de que las reglas en una situación ética particular no le aplican. El proceso por el cual alguien incurre en esta conducta resulta de intelectualizar o racionalizar la circunstancia, llegan incluso a culpar a otros para justificar sus acciones, tienden a deshumanizar o minimizar el sufrimiento de terceros.

¿Son acaso malas personas o, en realidad, las circunstancias y móviles de esa traición ya estaban determinadas desde el principio? San Juan, evangelista afirma que María, la hermana de Lázaro, con un aceite muy fino y caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y toda la casa quedó perfumada. Luego Judas, quien hacía de tesorero dijo: “Este perfume podría haberse vendido en trescientas monedas de plata, para ayudar a los pobres”. En realidad, no se interesaba por los pobres, sino que era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa, hurtaba su contenido. Existen personas que mientras manifiestan defender los intereses del pueblo marginado, lo perjudican traicionándolos mientras se presentan como sus salvadores.

Aquellos que teniendo el poder político y la confianza que les da sus electores, obran a espaldas de ellos, juran protección a los ciudadanos para después hacerse los orates simulando inocencia, y diciendo: “Es que yo no sabía, no me enteré”. Estamos en época de crisis y de traidores enquistados en puestos claves que nos pueden llevar a un futuro que no queremos.

Un experimento de Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale, descrito en un artículo publicado en 1963, en el Journal de Psicología Social Anormal, posteriormente resumido en su libro “Los Peligros de la Obediencia” de 1974, tuvo como objetivo medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando estas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal.

Milgram ideó este experimento mientras en Jerusalén juzgaban a Eichmann por crímenes contra la humanidad. Es nuestra responsabilidad como seres humanos actuar e intervenir cuando vemos y escuchamos injusticias, incluidos actos de violencia, cualquiera que sea su procedencia, como los recientemente ocurridos contra los policías en San Vicente del Caguán. Últimamente dos personajes que actuaron de acuerdo con su conciencia moral tiranamente fueron destituidos, Alejandro Gaviria ministro de Educación y Francisco Rossi, director del Invima.