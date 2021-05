El turismo busca un aire

En Cancún (México) concluyó con éxito la cumbre internacional de la industria de los viajes y el turismo, cuyo objetivo buscaba un nuevo aire para sobreponerse a la debacle provocada por la pandemia. Con 600 delegados presenciales y miles de empresarios, ejecutivos, trabajadores de base, periodistas especializados e interesados en las temáticas abordadas, en línea, el evento terminó convertido en un faro que ilumina el presente maltrecho y en soporte para la construcción de un futuro que requiere especial visión, acción decidida, optimismo y muchos desvelos conjuntos.

En el renombrado destino de la nación azteca, se plantearon estrategias para conseguir la recuperación económica del turismo en términos globales, una tarea nada fácil dado el brutal impacto recibido desde hace algo más de un año, cuando se conoció el mal de Wuhan, que redujo el turismo a su mínima expresión.

Recuperar los turistas, el empleo, las finanzas y abrir mucho más las puertas para el desempeño de las mujeres en el sector, fueron algunos de los propósitos expuestos durante el evento. Todo ello enmarcado en la necesidad de brindar a los visitantes el mejor de los servicios, con rígidos protocolos de bioseguridad por cuanto la recuperación irá a la par con la permanencia de la pandemia, ya que nadie sabe con exactitud hasta cuándo se mantendrá activo el virus, que azota al mundo en su tercera ola de contagios y fallecimientos.

En el entretanto, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros -Clia- cree que en el segundo semestre del presente año podría reactivarse la operación de las embarcaciones, aunque todo dependerá de “las aportaciones de científicos y médicos expertos”. La pandemia también golpeó con gran fuerza a las líneas de crucero, afectando muy fuerte a Cartagena que venía creciendo a pasos agigantados en el subsector turístico del crucerismo.

El sector turístico mundial trabaja con optimismo para recuperarse y renovarse en la pospandemia COVID-19, lo que obliga a actuar de igual manera en Cartagena, donde debe haber sincronía entre los sectores público y privado para avanzar en el espinoso camino de la recuperación. Que no admite improvisaciones sino acciones que garanticen el robustecimiento de la ciudad como destino de primer orden en el concierto del gran Caribe. Sin embargo, hasta el momento no se conoce de un plan o una estrategia para abordar los retos del presente y el futuro del turismo en nuestra ciudad, que no puede continuar con sus lunares de siempre: la informalidad, el dejar hacer, el abuso, el desorden, la suciedad, la inseguridad, el conformismo.