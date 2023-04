El turista

Porque nada hay bueno ni malo, sino en fuerza de nuestra fantasía. -Hamlet-

En La Heroica somos muy afortunados... A la gente de otros países les gusta venir a gastarse con nosotros su plata y sus días en los que son más ellos mismos... cuando no tienen obligaciones ni afanes. Bajan del cielo del primer mundo con su pasaporte estampado por San Pedro y vienen a bendecirnos con su maná verde y de papel. ¡Benditos sean los habitantes del paraíso! Porque nosotros no estamos en ningún cielo... ¿O quién de nosotros se atreve a decir lo contrario? Pero ellos traen su paraíso encima... No ven más que paraíso en las calles del Centro, pintadas de colores deliberados y coloniales... Para que el visitante se sienta en tierra exótica... Pero ellos traen encima su aire puro y sin restricciones... Su poder de ángeles... Y, la verdad sea dicha, esa pureza de ellos saca lo mejor de nosotros... ¿Verdad? ¿No somos nuestra mejor versión frente a los turistas? Claro, son los clientes de la ciudad... Y el cliente que vuelve gasta el doble.

Si se les cobra veinte veces más de lo que cuesta algún bien o servicio... ¡Ellos ni se dan cuenta! Si pagan en dólares... Y se enredan cambiando a millones, que para ellos son cifras que solo existen en los bancos... ¡No entienden! Y se van felices... ¡Hasta más felices porque sienten que pagaron bastante! ¡Eso es psicología!

Las puertas del paraíso están bien abiertas... Porque a esta altura se ven a esos seres mitológicos todo el año, paseando por las calles, tranquilos, sin que nadie los moleste o les hagan burlas en forma de canciones de rap... Por las que después tienen que pagar... Por el privilegio de ser puestos en ridículo... Y ellos pagan, porque son ángeles... No conocen la miseria de ese que les hace rimas y les pide plata... No saben nada de eso... Por allá no hay hambre... Solo maná.

Es conocida la imagen del ahogado que, en su desespero, ahoga al que intenta salvarlo... Dice algo, la imagen, sobre esta situación... ¡Pero no! Son pocos los ángeles que se dejan ahogar... Simplemente no regresan de vacaciones al purgatorio...

Pero bueno, dejémonos de tanta rigidez con la metáfor... Esto también puede ser visto como un paraíso... Y pocos infiernos son tan infernales como un Nueva York o un París... Un ajetreo infernal... Una pulcritud que no puede sino parecer falta de naturaleza... Una pulcritud demoniaca, porque los humanos somos animales, ni ángeles ni demonios... Y ¿quién dijo que el infierno es ese caldero que sale en los libros y en las pesadillas? El infierno puede ser cualquier lugar, como el paraíso...

Pero funciona ¿o no? la metáfora que propongo... No da culpa robarlos porque no son de aquí, donde está toda esta porquería... ¡Así pensamos! Y, pensando así, se perpetúan las dos cosas, el paraíso de allá y el purgatorio local... Y ¿por qué no pueden ser ellos las almas en pena que vienen a descansar dos semanas en donde no existe el dolor?