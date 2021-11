El valor del patrimonio

Nunca es tan apropiado decir que valemos según lo que tenemos, como cuando nos referimos a una ciudad turística, pues precisamente son sus haberes y pertenencias los que la destacan entre millones en el mundo y que la hacen ser deseada y visitada. De eso sabemos mucho en nuestra ciudad Heroica, que a lo largo de los años ha ido creciendo alrededor de esta actividad que alcanza tal importancia en nuestra economía, que se constituye, junto a la destacada actividad portuaria, en un pilar tan fuerte para su desarrollo que es necesario cuidar como a un preciado tesoro.

Al tiempo que hemos visto pasearse por nuestras calles y plazas a miles de turistas cada año, hemos notado el crecimiento en la oferta de servicios, en la llegada de importantes cadenas hoteleras internacionales, en la mejora de la conectividad aérea, en la llegada de inversión extranjera y en un sinnúmero de actividades a las que sabemos que involucra el turismo en su cadena de valor, pero hay algo a lo que nunca debemos quitar la mirada y es precisamente a ese patrimonio que nos hace tan atractivos.

Tenemos el privilegio de contar con un tesoro invaluable que nos identifica ante el mundo y precisamente en su cuidado y atención debemos involucrarnos todos los que sentimos a esta tierra en nuestra sangre, ya sea por nacimiento o por adopción. Es un compromiso con esos héroes, hoy silenciosos, que dejaron gran parte o toda su vida defendiendo un espacio, una raza y un honor. Bien se dice que lo que no se conoce no se ama y por comunicación directa sé que hay mucha población local que no sabe el significado y contenido de esas fortificaciones, plazas e iglesias que han visto desde siempre sin saber claramente por qué están allí.

Fortalecer el sentido de pertenencia hacia nuestra tierra es una tarea a la que debemos apostar con gran compromiso. Sin el ánimo de hacer comparaciones me viene a la mente un ejemplo que creo pertinente mencionar y es cuando una vez con admiración pude ver cómo al canal de Panamá llevaban en buses a los niños de colegio desde pequeños a mostrarles lo que es, cómo funciona y lo importante que es para su territorio, no sé del primer panameño que no hable con orgullo de él. Una buena dosis de compromiso nos está haciendo falta para que, apropiándonos de ese conocimiento de nuestra tierra desde la educación escolar, entreguemos mucho amor a una ciudad que nos necesita a todos y en donde seguramente cada uno encontrará un lugar.

Valorar este corralito tanto en lo material como en lo inmaterial representado en los usos, costumbres y tradiciones, que no debemos dejar perder, hará que cada día nuestro aporte a su crecimiento sea mayor y nuestro compromiso hacia ella cada vez más fuerte.

*Periodista Turístico.