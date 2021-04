El viacrucis de Transcaribe

Parece increíble, el calvario que ha vivido Transcaribe desde su llegada a esta tierra heroica se intensificó en la Semana Santa, cuando se anunció su muerte y resurrección antes de que el gallo cantara.

El SITM llegó como un medio de transporte amigable para Cartagena, sin embargo, en su recorrido por la ciudad todos estos años, ha recibido desde pedradas de ciudadanos, hasta ofensas de políticos que no creen en él.

Fue casi una década después de tantas oraciones de pasajeros del transporte informal y de usuarios cansados de los buses y busetas del Transporte Público Colectivo (TPC), agobiados por el calor, el desorden con las ventas y los choferes dueños de su tiempo, que se empezó a ver la luz de un servicio cómodo y seguro. Las obras civiles para Transcaribe comenzaron en 2006, y solo hasta noviembre de 2015 se lanzó la etapa pedagógica, cuando un articulado transitaba entre las estaciones Chambacú, Centro y Bodeguita. Se estipuló que el 100% del TPC saldría de circulación mediante la desintegración de buses y busetas. A la fecha se han desintegrado 934 placas, faltan 657.

La otra estación de este viacrucis se dio cuando la operación del sistema se dividió en tres contratos de concesión. El camino para llegar ahí no fue sencillo, pues las licitaciones públicas se declararon desiertas en varias oportunidades, donde finalmente se adjudicó la porción uno a Sotramac y la tres a Transambiental, para el 70% de la operación. El 30% restante no fue adjudicado porque los proponentes no cumplían con las condiciones, siendo así y para no dejar sin operación una parte de la ciudad, el Distrito asumió el rol de operador para la porción dos. En 2016, el exalcalde Manolo Duque definió en su plan de desarrollo ‘Primero la gente’ que en el cuatrienio se enviarían a Transcaribe recursos, sin embargo, solo se dio plata en 2016 y 2017 de manera parcial. Luego, con la crisis administrativa y cambios de alcaldes, no se aportó nada, recurriendo al famoso préstamo por $20 mil millones que el Concejo Distrital rechazó en más de tres ocasiones.

En 2020, el SITM recibió la prueba más dura, como otra plaga llegó la pandemia del COVID-19: de transportar 140 mil pasajeros diarios en enero, pasó a solo 5 mil. La crisis se agravó cuando el alcalde William Dau, luego de cambiar al gerente, desistió del crédito de Findeter porque supuestamente lo iban a meter preso; el operador del recaudo frenó en seco, por lo que la Alcaldía decidió que todos viajaran gratis. Prácticamente se crucificó al SITM porque el caos y el desorden reinaron, hasta el punto de pensar en suspender su operación. Después de varios ruegos, el milagro se dio: Transcaribe resucitó. Ahora, lo más importante seguirán siendo la voluntad política y las acciones contundentes para que los ciudadanos no perdamos la fe en el sistema.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz