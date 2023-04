“Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe” (1 Cor 15,14). La progresiva conciencia que los primeros seguidores de Jesús fueron tomando de esta confesión de fe, fue la que les llevó a romper con los temores generados por el reciente asesinato del Maestro, en el juicio inicuo resultado de la confabulación de los poderes religiosos judíos y políticos romanos. Los miedos a sufrir el mismo destino de Jesús se diluyeron ante la certeza de no ser seguidores de un muerto ilustre sino testigos de la presencia de Alguien que seguía vivo, que la muerte no había tenido dominio sobre Él y que igualmente, les enviaría el Espíritu, capaz de hacer nuevas todas las cosas.

Tantos miedos acumulados en la conciencia de los creyentes en este país, cuando se nos inoculan falsedades como si fueran verdades, con una sutileza singular y se nos ofrecen tentadoras propuestas de no seguir andando con la seguridad puesta en lo predicado por el Señor Jesús, fuente de vida y de vida verdadera. Es urgente por ello tener claro que no creemos de golpe que Jesús ha resucitado, es posible que nos demoremos para creerlo porque esto significa que su palabra es palabra de un vivo y no de un muerto ilustre, que lo que nos pide es la construcción de un mundo nuevo y no las pequeñas reformas del actual, un nuevo orden, una nueva tierra sin mentiras camufladas, desiguales y excluidos.

De allí la urgencia en este tiempo que denominamos santo de tomar conciencia de un hecho importante: de nada nos sirve que un muerto se haya parado de la tumba hace más de dos mil años si no cambia nuestras vidas. El testimonio alegre, ilusionado y vital de aquellos que dejaron los temores y se lanzaron por aquí y por allá a proclamar el porqué de su manera de vivir, es iluminador de lo que debe ser nuestro caminar en tiempos de las nuevas tecnologías, de la idolatría del capital y de las maledicencias contra la comunión de seguidores que es su Iglesia.

¡Jesucristo ha resucitado! Que su palabra fortalezca tu esperanza y confianza en que hoy y mañana pueden ser mejores los días de tu vida. Renueva tu fe en la justicia, en la solidaridad, en la jovialidad y la bondad, en el buen vivir y la sonrisa suave, en la palabra oportuna y la defensa sin condiciones de la vida del planeta y de los pobres. Renueva tu capacidad de dirigirte al Padre con confianza ilimitada y de pedir la fuerza del Espíritu para hacer nueva tu realidad. Y aunque parezca un desafío fuerte, seguiremos afirmando con Pablo que ha resucitado porque firme es nuestra fe y grande nuestra esperanza. Seguros estamos de la posibilidad de lo que aún no vemos, porque verdaderamente Jesucristo, ha resucitado, ¡Él vive!

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.