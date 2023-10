Elecciones a la vista

En menos de un mes estarán todos ustedes votando para elegir, entre otros, a sus futuros gobernadores y alcaldes. ¿A quién votar? La respuesta es sencilla: al que no sea corrupto. No es gran cosa para pedir, pero ya es bastante más de lo que acostumbramos a obtener. Háganme caso, no voten al que roba, pero hace y, desde luego, no elijan al que les garantiza un trabajo o, en la parte más baja de la pirámide, al que les da unos pesitos o una ayuda de esta u otra forma. Voten al no corrupto. Es la única manera de garantizar que su voto de verdad sea tenido en cuenta y que, quizá, consiga cambiar algo.

Porque si votan al que roba pero hace, al hijo de la gran y poderosa familia, al representante del clan que desde siempre ha gobernado la ciudad, ustedes han de ser conscientes de que no están votando a alguien que trabajará para ustedes, no están votando a un administrador de la cosa pública, sino que, muy al contrario, están entregando la cosa pública a alguien que la tomara como suya, como su propiedad, la propiedad de su familia y de sus amigos y acólitos y, una vez la tengan, harán con ella lo que a ellos mejor les convenga, no lo que a usted y al resto de ciudadanos más beneficie. Pero es que hace cosas, es que, desde que llegó a la ciudad o al departamento, todo está mucho mejor, tenemos más obras públicas, cambios, mejoras. Sí, ¿pero a cambio de qué? ¿Recuerdan ustedes lo de venderle el alma al diablo? Sí, nos da esto o aquello. Pero ¿a cambio de qué? ¿Merece la pena perder el alma por más jugoso que sea lo que se nos dé a cambio? ¿Merece la pena mantenernos en este agujero negro de corrupción, robo y mal gobierno a cambio de que hagan un parque, un paseo, una obra pública o, seamos serios, cualquier cosa de la que se benefician mucho más ellos robando, que nosotros usándola?

Al corrupto no se le puede votar. Y ustedes saben quién es el corrupto. No es ningún secreto y nadie mínimamente serio se puede hacer el tonto. Entonces, ¿por qué le votan? Voten al que no es corrupto. Aunque no tenga ninguna opción de ganar. Porque después, cuando todo sea un desastre, cuando pasen los años y sigamos hundidos en la basura, cuando nada marche como debiera, al menos ustedes sabrán que no contribuyeron a ello. Al menos, no serán como tantos (casi todos) que alimentan al monstruo y después encima tienen las agallas de escandalizarse porque el monstruo nos devora a todos.