Lupa a las elecciones en Cartagena y Barranquilla

Las elecciones locales de 2023 se proyectan competidas entre grupos políticos, que por décadas han manejado el poder regional, y fuerzas progresistas, que buscan ganar impulsadas por la coyuntura nacional de izquierda, tras la victoria de Gustavo Petro.

En Cartagena y Barranquilla, las dos principales capitales del Caribe colombiano, la puja por las alcaldías ya comenzó. Ambas ciudades, sin embargo, parten desde orillas opuestas.

En la capital de Bolívar la contienda estará marcada por un pulso entre casas políticas tradicionales, que le apuestan a recuperar el poder desde el Palacio de La Aduana, después de haber sido derrotadas en 2019 por William Dau, un veedor con cero conocimiento en lo público, quien ha gobernado peleando y con poco talante de mandatario.

Aunque el ‘partidor’ es amplio, ya hay aspirantes que arrancan con más ventajas que otros, como el exgobernador Dumek Turbay. Él compite con, al menos, dos sombras de corrupción. La primera, por unos audios divulgados por W Radio en 2019, en los que se escucha al exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad, padre del gobernador Vicente Blel Scaff, hablar de repartijas burocracias durante el gobierno departamental de Turbay.

Y la segunda, por el contrato de alcantarillado de El Carmen de Bolívar: la Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Lidio García, porque tiene sólidos indicios de que parte de la plata de esa obra financió la campaña del congresista liberal en 2018.

En cuanto a Barranquilla, grupos alternativos buscan quitarle la Alcaldía a la familia Char, que está allí desde 2008. La carrera por el Paseo de Bolívar se vaticina menos cómoda para el charismo en 2023, porque los últimos años se han multiplicado los señalamientos de corrupción en contra de varios de sus alfiles y porque su candidato, Carlos Acosta, no es muy conocido en Barranquilla. Sin embargo, aún no hay claridad sobre los retadores. El Pacto Histórico, principal fuerza de oposición, sigue sin definir sus cartas; mientras que otros movimientos políticos y de ciudadanos, aún no se lanzan.

Con tanto en juego, entre más lupa tengan las elecciones regionales en ambas capitales, más ganará el sistema democrático; sobre todo, porque la manera como se elijan los mandatarios marcará la posterior ejecución de los contratos públicos. Los periodistas seremos actores vitales en esa veeduría y usted, como ciudadano que aspira a votar informado, puede ayudarnos a fortalecer nuestro ejercicio, financiando nuestras investigaciones.

Como confundadora de La Contratopedia Caribe, doy fe de cuán difícil es sostener un medio de comunicación sin pauta publicitaria y sin apoyos de grupos de poder. Por eso, usted es clave en esa sostenibilidad económica. Done a través de la plataforma Vaki (https://tinyurl.com/lupaelectoral) y ayúdenos a seguir haciendo público lo público.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.