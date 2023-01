Elogio de la vejez

Cuando cumplí mis primeros 60 años, mi mejor amiga, María Teresa Rubino de Santos, me regaló este ensayo de Cicerón: ‘De Senectute’ (De la vejez). Un ensayo de apenas 106 páginas en las cuales Marco Tulio Cicerón, el más grande orador y filósofo de la Roma antigua, hace una apología de la tercera edad por medio de un diálogo con el famoso Catón el Viejo, dicho el Censor, la friolera de hace más de dos mil años, y la verdad es que si queremos vivir estos últimos años a plenitud, tenemos que seguir los consejos del autor que propicia consejos básicos y elementales de una vejez activa y una vejez saludable.

Cicerón desmiente los prejuicios sobre la vejez y aquí quiero recordarles una frase del patricio que ha llegado hasta nosotros: “Mientras hay vida, hay esperanza”.

Dos milenios han superado este axioma, eso lo dijo Marco Tulio Cicerón, uno de los pocos autores que han tratado el problema del envejecimiento y nadie como Cicerón ha dado de la tercera y cuarta edad una lectura positiva y optimista.

Estoy escribiendo esta columna porque ayer descubrí que soy el más viejo del grupo, mi admiradísimo filósofo y con mucho honor amigo Jorge Restrepo, de los primeros bogotanos que conocimos con Carrizosa y Arciniegas, es más joven que yo dos meses.

No se imaginan el golpe tan duro, yo que me la daba de aventurero ahora tengo que revaluar mi comportamiento en el grupo. Escribiendo de las altas edades, no puedo evitar pensar en algunos ancianos que me gobiernan la vida, algunos que son ejemplo de cómo envejecer con estilo y con plenitud; la primera, mi tía Carmen Lemaitre de Cesáreo, hermana de mi suegro Roberto Lemaitre, la nena, va por la veneranda edad de 104 años y para que se sorprendan es activa en WhatsApp, maneja cuatro controles remotos y aunque ama la pintura, su preferida es la música clásica, la ópera y los grandes intérpretes de esta, y aparte unos conciertos que le ofrece a sus amigas, es la conductora de una escuela de música clásica a la que asisten sus amigas más jovencitas de 80 a 90 años para arriba.

Otro es Isaac Schuster, gran amigo y colaborador del Festival de Cine; mi mejor amiga Benedetta Salviati, que viaja a Italia varias veces sin agüero y allí maneja unas propiedades y unas herencias; y dulce infundo mi exjefe Víctor Nieto, que hasta los 92 años estuvo trabajando en su Festival de Cine, asistiendo cotidianamente a la oficina, qué ejemplo QEPD.

Cuando me preguntan sobre mi estado de salud contesto malencarado: “Tengo una enfermedad terminal”, y apiadándome de la cara de circunstancia de mi interlocutor, le digo seriamente: ¡“Mi enfermedad es la vida y ciertamente me moriré de ella”!