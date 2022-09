De las brujas de Salem al empoderamiento femenino

En el siglo XVII, en Europa como en América, miles de mujeres ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a terribles vejámenes, sobre todo, físicos. En Massachusetts, antigua colonia inglesa, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado fue el que se llevó a cabo en el poblado de Salem, un lugar, de padres peregrinos en plena construcción del llamado sueño americano.

Para la mayoría de los estudiosos, la causa más probable de tan terribles acontecimientos fue la histeria colectiva, como resultado de la educación puritana y represiva que imperaban en aquellos tiempos. ¿Pero qué pasa con las brujas modernas? Aquellas que se atreven a celebrar aquelarres intelectuales donde en flamantes escobas se elevan a firmamentos de erudición inimaginados por los varones.

Afortunadamente ya no hay potro de tortura, ni mucho menos pera de la angustia, o arranca senos, pero siempre me llamó mucho la atención, la muy particular brida de Scold, la que se usaba para castigar a mujeres groseras, las que se quejaban de sus maridos, y en general a cualquiera que hiciera escándalos en la calle; servía como una forma de constante humillación, e indudablemente es prueba de cómo se ha callado a las mujeres durante siglos.

Y es aquí donde precisamente quiero detenerme, en el silencio tortuoso que todavía en los albores del siglo XXI debemos afrontar aquellas mujeres que, como yo, nos resistimos a los estereotipos medievales, todavía recurrentes, creados de un imaginario judaico cristiano que construyó el mito de la bruja, para ocultar un temor ancestral a la fuerza y al poder de lo femenino, sobre todo en lo sexual.

Los tribunales religiosos, ya fuesen católicos o protestantes, pseudoguardianes del dogma, han sido reemplazados de manera paulatina, por estructuras patriarcales que se han mimetizado de manera sutil, precisamente para poder subsistir y escapar de la censura social e incluso de la justicia. Lo anterior se refleja en las considerables desproporciones entre las oportunidades laborales de las mujeres y los hombres; sin contar con que ganamos mucho menos y trabajamos más, siendo que tanto en las empresas o entidades públicas o privadas los cargos administrativos de dirección y poder, en su gran mayoría son ocupados por hombres.

Las brujas modernas, las empoderadas, las que nos toca criar solas a nuestros hijos, prepararnos hasta con doctorados lunares y de paso seguir siendo jóvenes y bellas, nos tocó construir un clan fuerte y resiliente, con una misión sagrada: derribar las brechas que aún persisten en nuestra sociedad como monumentos misóginos que nos amordazan de la misma manera que lo hacían en el siglo XVII.

*Abogada, Docente Investigadora.