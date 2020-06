La Constitución Política Colombiana establece derechos fundamentales intocables, entre ellos el derecho a la vida (Artículo 11), reforzado por el Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social”.

Por eso sorprende que, ante situaciones tan complejas como las generadas por el Covid-19, el Gobierno Nacional insista en la reapertura gradual de colegios a pesar de que el 85% de los países aún no lo han intentado y otros, como la cultísima Corea del Sur, la reversaron ante el incremento de contagios y defunciones.

Y uno se pregunta: ¿Cuál es el afán? Algunos ‘malpensantes’ husmean en los decretos ministeriales un experimento hitleriano, utilizando a los hijos ajenos como conejillos de indias. ¿O será que el negocio de la educación pesa más que la vida de nuestros hijos? Y la sorpresa es mayor cuando no autorizan la apertura de bares y cantinas: ¿Será que la salud de los borrachitos interesa más que la de nuestras crías?

Escuché proponer, a un arisco abuelo, iniciar la ‘gradualidad’ con los hijos de altos dignatarios, protegidos por estrictos protocolos, de esos imposibles de cumplir por los cerreros muchachitos. Yo, como abuelo amantísimo, me sumo a tan democrática propuesta. Da la impresión que aún no lo comprenden: ¡Esto no es un juego de azar o de fórmulas epidemiológicas! Es una guerra a muerte.

Queda notificada, señora Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo: frente a sus ambiguos decretos, justo en momentos tan críticos, como ningún otro en los últimos cien años, que “en la educación de los hijos, ¡sus padres deciden! Nadie más. Regresarán al colegio solo cuando se compruebe la eficiencia y eficacia de la vacuna contra el impredecible Covid-19, incluyendo sus efectos colaterales indeseables que, en ocasiones, resultan más peligrosos que la propia enfermedad.

Por eso, celebramos, ante la precariedad sanitaria del 85% de los colegios del Departamento de Bolívar, la decisión del gobernador Vicente Blel, clausurando, hasta nueva orden, las actividades escolares.

Igual debería ocurrir con las desguarnecidas escuelas del Distrito de Cartagena de Indias, evitando así un holocausto de sonrisas y dientecitos de leche.

En resumidas cuentas, los padres de familia preferimos, autónomamente, que nuestros hijos pierdan el año académico a cargar con el dolor infinito de llevar sus cenizas en el trasfondo de nuestra conciencia, a menos que incluyan, en la lista de útiles escolares, el respirador mecánico junto a un experto Intensivista.