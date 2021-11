En modo emergencia

De acuerdo: sin esperanza el futuro es poco, pero sin acción estamos perdidos, no hay posibilidad de futuro. Así me sentí al evaluar lo que dicen los expertos sobre cuánto se avanzó en la Cop 26 y la frustración que produjo al cierre, la petición de la India y China, altas contaminadoras, para que no se dijera en la declaración final “eliminar gradualmente, sino reducir gradualmente” la energía producida por carbón. Los esfuerzos por bajar emisiones de GEI estuvieron en esta cumbre a merced de “los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política del mundo actual”, sintetiza Antonio Guterres, secretario general de la ONU. ¿Cuánto significa como paso al abismo ese cambio de la palabra eliminar?

Confieso que en la pensadera vi a un sector del mundo en la actitud de un amigo oxigenodependiente como yo, que con cánula y todo fuma, y en la inconsciencia emite y se mata. Para bien de la humanidad el titular de la ONU anima, es propositivo y claro: superar la decepción y pasar a ‘modo de emergencia’ insistiendo en poner fin a las subvenciones de combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniéndole precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo con el compromiso de US$100.000 millones de financiación para el clima. Hubo avances valiosos, pero no suficientes. Colombia estuvo muy activa y también criticada, el Acuerdo de Ezcasú nada que se aprueba y siguen los asesinatos de líderes, el último, Luis Gonzaga Cadavid.

Esa posición de la ONU de no dejarse doblegar me conduce aterrizar en los problemas locales que, si todos no asumimos, agravarán al igual que los conflictos, porque lo social y la reactivación económica si se desregularizan, afectan los ecosistemas que hay que proteger.

El primer punto es qué hacer ante la depredación que avanza en la margen derecha entre los puentes de La Boquilla y Luisa, y que se conozca públicamente cuál es la posición del Consejo Comunitario y su compromiso de frenar el ecocidio.

También conocer ¿qué piensa la intelectualidad defensora y la ausente Fiscalía local ante este evidente desconocimiento de la ley penal?

El afán es construir consensos defensivos que partan de la comunidad misma, porque la que está en peligro es ella al rellenarle, vender y desaparecer 5 de las 10 ha de manglar que quedaban.

No puedo concluir sin insistir en que no se vale aplicar la del avestruz ante la indecisión jurídica de los órganos de control, con ‘la resurrección’ de la Ley 62 de 1937 y el desconocimiento de la curaduría de la Ronda Hídrica, contenida en la Resolución 0622 del 25 de junio del 2021, al expedir el 3 de septiembre su licencia de construcción 0587. Si nada pasa ¿qué más le espera al ecosistema?

*Abogado ambientalista y comunicador.