En Navidad nace el amor

Desde que iniciamos nuestra vida, tenemos dos caminos para conseguir o lograr lo que nos proponemos: el del deber o el del querer y también agregaría uno más, el del poder. Lamentablemente la mayoría toma la vía del deber, inclinándonos por la creencia de que es el camino correcto y además el único. Nos enfrentamos a tomar esta decisión porque simplemente no encontramos otras alternativas, culpamos a las circunstancias que nos rodean, además de que nos dejamos guiar por otras opiniones que llegan a convencernos de que si escogemos el camino de lo que queremos no tendremos un futuro prometedor, lamentablemente entendemos demasiado tarde, que los únicos responsables de elegir el camino correcto, somos cada uno de nosotros.

Por eso debemos tener en cuenta que vivir la vida eligiendo los malos hábitos, que nos ofrece el mundo, traen consigo consecuencias funestas para nuestra vida, en mi caso, se fue generando una hipertensión larga y crítica mermando el buen funcionamiento de mi corazón. Hay factores de riesgo cardiovasculares múltiples. Entre ellos se encuentran el tabaquismo, el colesterol alto y la obesidad. Circunstancia que, desde mediados del mes de noviembre del año pasado, agudizaron mi estado de salud presentando síntomas de agotamiento, pérdida de la resistencia física y dolores de tipo torácico. Después de muchos exámenes de diagnóstico se tomó la decisión de ordenar un cateterismo cardiaco, y enviarme donde el cirujano-cardiovascular. Es en este punto donde empiezo a darme cuenta de la presencia permanente de Dios en mi vida, y donde verdaderamente empieza a nacer el amor. El pasar aquella Navidad entre las paredes de esa clínica me recordó tres virtudes esenciales en la vida de todo ser humano; la fe, la esperanza y el amor. Desde el principio tuve la convicción en mi corazón de que la voluntad de Dios, era mantenerme con vida, me aferré y me abandoné con mucha fe en eso. Por eso digo que en esa Navidad nació, creció el amor de Dios; es en medio de nuestra peor crisis donde más se manifiesta Él. Porque en Navidad nació el amor en un pequeño pesebre. Ese amor que debe ser la alegría de todo ser humano. Navidad es haber sido tocado por la luz, la estrella de Belén; donde nació Dios como única esperanza cumplida; en la alegría de que hemos sido encontrados por quien es el amor del amado.

Si tenemos el amor de Dios, podemos hacer, ver y comprender cosas que de otro modo no podríamos ver ni comprender. Por eso Pablo escribió: “Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús”, Filipenses 3:8.

Propósito que Dios nos provea el gozo, aferrados a su amor; como el regalo más importante para nuestra vida, en esta Navidad; Dios es amor y el amor trasciende por siempre.