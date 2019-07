Encanto cartagenero

Cuando salgo del país (y a veces también me pasa cuando salgo de local), lo primero que suele suceder es que se dirijan a mi en inglés. Aparentemente tengo cara de extranjera, pero no es más que abra la boca para que mi hablar golpeado me delate a que soy más bien oriunda de una isla caribeña. “Pero chica, ¿tú no eres cubana?”, me preguntaron una vez. No, soy orgullosamente cartagenera.

Cartagena, ciudad que enamora e inspira, ha sido desde sus inicios, una de las ciudades más importantes de Colombia como puerto del Nuevo Mundo y de interés para piratas y bucaneros. Sede hoy de muchos eventos y destino turístico por excelencia. Adornada por majestuosas edificaciones que perduran en el tiempo.

Hace unos días estuve con un amigo que vive por fuera de Colombia y me contaba cómo a él le parecía que Cartagena era de las ciudades más lindas a las que había visitado en su vida. Me hablaba sobre el Centro, sus calles, la arquitectura y lo cautivante de la historia de la ciudad mientras sus ojos brillaban con emoción y se notaba en su voz cómo anhelaba volver.

Con los años, siento que me he vuelto demasiado crítica de mi ciudad. Estando muy pendiente de todas esas carencias y cosas que nos quedan por mejorar. Preocupaba por la situación política y falta de administración que sufre, así como también por la enorme brecha social y económica que genera tantos problemas. Un informe de calidad de vida en 2017 por “Cartagena Cómo Vamos”, indica que el 27% de la población vive en pobreza y el 4.1% en indigencia.

Bonitas las calles por donde camina quien visita a Cartagena. Sin haberse tomado el tiempo de visitar los barrios necesitados que son los que componen en su mayoría a la población cartagenera. Pasar un fin de semana en Cartagena comiendo rico, bailando y yendo a las islas, no deja ver los problemas políticos de una sociedad que no ha podido tener un alcalde que perdure en el cargo lo suficiente para lograr cambios reales y que, además, no cuenta con un Concejo que brinde el apoyo que requiere. Pero bueno, quizás al turista tampoco le interesa conocer que Cartagena es una ciudad donde no hay garantías ni infraestructura suficiente para proveer educación a la población.

No obstante, era cierto todo lo que me decía. Todo lo bonito era real, pero más me pesan todos esos problemas y me cuesta trabajo decir que Cartagena es tan estupenda, cuando solamente estamos hablando de un pequeño sector de la ciudad.

Cartagena tiene que ser más que una ciudad de fin de semana. Que los atractivos turísticos se mantengan y se respeten por turistas y locales. Necesita cultura y educación para entender que Cartagena siempre ha sido importante y solo se mantendrá en el tiempo, si sus habitantes se convierten en los dolientes principales.

*Abogada