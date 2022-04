Encomio de lo neoliberal

En los setenta, la luz se iba más de una vez por semana, la leche llegaba cortada, el agua salía en chorritos lisos y en el mar había siempre cuatro barcos esperando turno. La televisión era tan triste como las telenovelas venezolanas; tal era el aislamiento, que había un mito urbano que decía que los cartageneros en Bogotá iban todos los años a las antenas de Chocontá a ver la Serie Mundial en directo y a color.

Ese era el estado megalómano que propugnaba por tener monopolios y grandes empresas, sin importarle que todas estuvieran quebradas y fueran arrogantes, corruptas e ineficientes. También se había encargado de proteger lo nacional, lo criollo, con el cierre de importaciones. Todo lo cual tenía una supuesta intención suprema: la de hacer de lo colombiano -público y privado- grande.

Nada funcionó, y en el proceso el Estado mal gastó billones en mantener esas empresas y enriqueció a unos cuantos que se aprovechaban de la protección a lo criollo; la perjudicada fue, claro, la ciudadanía.

Nos aburrimos de vivir en este villorrio, en este pueblo perdido y sin futuro, y no tuvimos la paciencia de educarnos a manejar empresas estatales, o a que los “protegidos” se incentivaran a producir bienes competitivos. Digamos que tomamos la vía utilitarista, la fácil, de privatizar y abrir las fronteras. No lo hicimos por enriquecer a unos cuantos ni hubo consideraciones morales, lo hicimos por desespero. Era una decisión de vida para un país que se moría en la obsolescencia.

Es verdad que en el camino se quebraron unas empresas “protegidas”, dejamos de sembrar trigo, entre otros, y aparecieron privatizaciones abusivas, pero la ciudadanía se benefició desproporcionadamente. Hay mucho por corregir, pero está visto que la solución no es acabar con el mercado.

Ahora el progresismo viene de nuevo con esta visión moralista, lastimera y agrarizada de la economía; una idea de que lo colombiano es bueno porque es de aquí, porque es criollo, y propone que nos miremos al ombligo con autocompasión como lo hicimos hasta los 90. Pues no: ni el vallenato tiene la dimensión de la salsa ni el himno nacional es un buen poema, no. Lo criollo no siempre es lo mejor y casi nunca es lo conveniente. Es así por simple probabilidad y estadística: hay 200 países en el mundo. No es política de vida desencajar toda la economía para que unos pocos campesinos siembren con nostalgia lo que consideran vernáculo; hay otras maneras de auxiliarlos.

Como el tema es la muerte y el sufrimiento (lo moral), dejo esta consideración: ¿si el neoliberalismo es inmoral porque decide abandonar las funciones para las cuales es inepto, no serían inmorales también la legalización de las drogas y las políticas de paz?