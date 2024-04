El miércoles 10 de marzo se llevó a cabo, en el corregimiento de Arroyo Grande, el cuarto encuentro barrial que realiza el alcalde Dumek Turbay, esta localidad está situada a 34 km de Cartagena, en la Vía al Mar, la cual se caracteriza porque sus habitantes viven de la agricultura y la pesca. Es el primer encuentro Barrial al que asisto, me agradó mucho estar en este espacio, al cual el alcalde asiste con su gabinete y acompañado de varios concejales. Después de las palabras del señor alcalde, él les dio su turno a los secretarios y varios de ellos se comprometieron a llevar desarrollo, obras y gestión al corregimiento. El director del Dadis se comprometió a evitar la comorbilidad y a que el médico asignado asista con mayor frecuencia al corregimiento, no se justifica que un médico diga que no va al corregimiento por el alto pago del peaje; es necesario también que una ambulancia esté disponible de manera oportuna para los moradores de esta población. A los funcionarios que asistieron, que cumplan con lo prometido y solicitado por la comunidad. Hay que resaltar la intervención de una de las nativas de este sector, Yahara Guzmán Pallares, quien abogó por la salud de sus vecinos. Al director del Ider, que se les cumpla con gestionar y mejorar la iluminación del campo de sóftbol y que apoyen los campeonatos de este deporte que se realizan en dicho escenario. Alcalde, Dios y usted permitan que al pueblo le llegue el preciado servicio del gas. Qué bueno sería llevarles una obra a las veredas de La Europa y Palmarito. Muy buena la intervención del representante de la asociación de pescadores, Yorlys Gómez: solicitó ayuda para la ciénaga de las Ventas, la cual está totalmente sedimentada, lo que hace que los pescadores no puedan realizar su labor, problema este que viene de las fincas vecinas y privadas que han rellenado esta ciénaga y que con este relleno lo que hacen es desviar los arroyos que alimentaban a la ciénaga, hoy abandonada, llena de maleza y sin peces, y donde particulares ni siquiera dejan entrar a los nativos. Nos alegró mucho la intervención y el anuncio del director de Cardique sobre la inversión económica para recuperar esta ciénaga, inversión que contempla más de 6.000 millones de pesos. Es imperativo solucionar el problema del transporte a los habitantes de este sector mediante la empresa Renaciente. Alcalde, es urgente que evitemos que en Arroyo Grande sigan produciéndose muertes porque el acuífero está contaminado, en esta población actualmente no se está tomando agua apta para el consumo humano, por eso esperamos que en su periodo sea una realidad el acueducto.