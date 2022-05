Encuestas manipuladas: trampa electoral

La encuestas son una mirada diagnóstica, fuente de información, estadística, que podría reflejar un estado de la opinión, sobre todo si son realizadas técnica, objetiva, imparcial y honestamente, es decir sin trampas.

Las encuestas ajenas a toda forma de manipulación, son un valioso instrumento de trabajo, por cuanto, indican una percepción de un estado de cosas, una manera de pensar, este tipo de encuestas son y serán siempre útiles, importantes para todo tipo de decisiones.

En tanto, que las encuestas amañadas, son justamente lo contrario, adulteración de la realidad, que buscan crear o modificar conductas, tendencias, para mantener para producir un determinado resultado, en el caso de la medición de la intención de votos en los procesos electorales, solo buscan artificiosa y fraudulentamente incidir en las elecciones. La ley del todo vale, la combinación de todas las formas de lucha.

Las encuestadoras electorales, realizadas por encuestadores tramposos, con intereses políticos, y económicos en las resultas de las elecciones, representan una celada contra la sociedad, perverso ataque contra la opinión pública, mentiras estadísticas fría y astutamente calculadas, en este, un país, que ocupa un lugar de privilegio, como uno de los más corruptos del mundo.

Las encuestas manipuladas son inmoral asalto al pueblo, estafa política, común en los Estados deshonestos como Colombia, en donde la trampa y el fraude, han sido y son formas de mantener y acceder al poder, burda falsificación de la democracia. ¡Qué horror!

En estas elecciones como en otras, lo estamos viviendo en forma descarada y cínica, por cuanto , estas encuestas, son publicadas en los grandes medios de comunicación, algunos de estos, que sin pudor, se prestan para el impúdico y sucio juego y en un escenario solemne, creado por los sistemas de comunicación masiva, como el entrampador en escena y con analistas parcializados, designan el ganador, llamase, alcalde, gobernador, presidente . ¡Cuanto descaro!

El que encuesta elige, indicó alguna vez una a afamada columnista de opinión, replicado, por otro , que dijo, el que escruta también elige”, por cuanto el que hace las encuestas y cuenta los votos, aporta casi el 80 % de los factores para ganar la elección y si a ello, se le adiciona la politiquería, el clientelismo y la compra permuta del voto, el plato, quedó servido, la democracia ha sido negada.

El cínico encuestador, es posible que haya comenzado a cantar victoria, en esta como en otras elecciones, estarán festejando, la gigantesca confusión creada en los electores, confían en la conciencia colectiva, que siempre apoya al que va a ganar, es posible que se sientan victoriosos una vez más. ¡Vivan los pícaros!

Pero no, la sociedad colombiana, ya conoce la trampa, sus actores, sus cómplices, sus modus operandi, por ello, opino, que no repetirá la historia, no creerá en las encuestas amañadas, ni se dejará engañar, no venderá ni permutará su voto, pensará su decisión electoral, por cuanto, han entendido las palabras de Voltaire, “ la política es mentir a propósito. “

La ciudadanía está comprendiendo, también las profecía de Clausewitz, cuando afirmó que “la política es la continuación de la guerra por otros medios“. Por ello, no comerá cuento, rechazarán las construcciones artificiales de intenciones de voto, la falsificación de la democracia.

Docente universitario.