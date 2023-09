Encuestas ‘sacachispas’

Si hay algo que caldea los ánimos de los seguidores de un candidato a un cargo de elección popular son los debates que terminan más en dimes y diretes que en propuestas, y las múltiples encuestas, chimbas o no, que muestran la intención (o supuesta intención) de voto.

Cuando niño veía cómo en época electoral se sentaban en la tienda de la esquina del barrio cuatro hombres a jugar dominó mientras conversaban sobre quién debía ser el próximo mandatario. Si a alguien le molestaba algún comentario que le hicieran sobre el candidato de su preferencia, la expresión más agresiva podría ser que, en su turno, golpeara la ficha fuertemente contra la mesa, además, soltaba una frase para desacreditar a su oponente: “¡Qué vas a hablar, el tuyo es un corrupto!”, solían decir.

Hoy, a poco más de un mes para elegir al nuevo alcalde en Cartagena, me aterra imaginar qué sucedería si ponemos a jugar una partida de ludo, dominó o cartas en una misma mesa a los seguidores más fervientes. Aquellos que se asemejan a verdaderos “barrabravas” en las redes sociales, para quienes portar la camiseta del equipo contrario equivale, en términos políticos, a un juego de vida o muerte.

Cuando de encuestas se trata, los seguidores del que va liderando y de los que crecen significativamente celebran y comparten los resultados; pero cuando no les convienen, dicen que se realizó con la intención de dañar el trabajo hecho durante la campaña y favorecer a otro.

En la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, encargada por CM&, que midió la intención de voto para las elecciones a la Alcaldía, se les preguntó a 410 habitantes de Cartagena: “Pensado en las próximas elecciones del 29 de octubre a la Alcaldía Cartagena, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”. La discusión en redes sociales no solo se centró en los nombres que aparecen (los que suben, los que bajan, etc.), sino también en los que supuestamente fueron omitidos.

Por ejemplo, la candidata Jacqueline Perea y sus simpatizantes pidieron explicaciones del porqué no la incluyeron en el reporte de CM&. Sin embargo, hay que aclarar que, aunque la encuestadora sí preguntó por ellos, el canal decidió omitir en su presentación a los candidatos que no superaron el 1%. Es un error afirmar luego, sin pruebas, que la encuesta está diseñada a favor de los que puntean. Este tipo de aseveraciones no contribuyen al debate político, ni siquiera en la tranquila esquina de nuestro barrio.

Tanto candidatos como electores saben que las encuestas para elecciones a la Alcaldía no han sido siempre certeras. ¿O alguna puso punteando a Dau? Mientras en Barranquilla se aventuran a proclamar un ganador indiscutible, en nuestra ciudad es prudente tener mesura, porque aún nada está escrito. La encuesta es la fotografía del momento, pero el verdadero momento es el 29 de octubre. Así que todos, a cogerla con calma, a escuchar las propuestas realizables y a votar a conciencia.

*Periodista y profesor. Magíster en Comunicación.