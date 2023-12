Entre cobertura y calidad

El resultado de las pruebas Pisa recientemente divulgado ha dejado ver que la calidad de la educación ha decrecido en el último periodo, pues los niveles de medición señalan una caída de 15 puntos para matemáticas, de 10 puntos para lectura y de siete puntos para ciencias. Estos resultados han hecho afirmar al Gobierno que nuestro sistema educativo ha fracasado y que es urgente una reforma que permita elevar el comportamiento de asimilación del conocimiento, para ponerlo a niveles de otros países como México y Chile, en donde la misma prueba les señala desempeños exitosos.

Hablar de fracaso sin duda corresponde a un calificativo muy fuerte, que merece no solo un análisis urgente, sino tomar medidas acertadas en donde sea claro el compromiso de las partes involucradas, es decir: Gobierno, profesores, padres de familia y alumnos.

Si bien es cierto que no se pueden desconocer los avances en cobertura, que llegan a un 74% de promedio, el objetivo de calidad no ha estado presente. No podemos desconocer que existen muchos obstáculos, como claridad en las políticas públicas, aptitud de los profesores y mejoramiento de las condiciones de los estudiantes. Estudios recientes hablan de serias deficiencias en asuntos tales como condiciones locativas, carencia de materiales de enseñanza, una muy baja conectividad de internet, y preocupantes niveles de desnutrición de los estudiantes, elementos todos que constituyen afectaciones graves a la hora de asimilar el conocimiento.

Pero no podemos desconocer la falta de capacitación del profesorado y la ausencia de compromiso de este frente a los alumnos con dificultades, que no solo se traduce en baja asimilación del conocimiento, sino en la presencia de niveles de deserción que preocupan.

Sería importante saber qué piensa Fecode, la poderosa organización de educadores, a quienes se les ve con bastante frecuencia pagando costosos avisos en periódicos para expresar sus prédicas, pero en donde no vemos ideas claras para perseguir estos objetivos fundamentales. La Comisión de Sabios hizo serias consideraciones sobre lo que debe ser el manejo de la educación, pero su criterio no se ha tenido en cuenta. La educación es un asunto muy importante para avanzar en cualquier país y su núcleo social, de ahí que a ese tema tienen que estar vinculados los más sapientes en su manejo.

A la educación se le ha asignado en estos momentos un presupuesto histórico, ojalá se esté en capacidad de lograr el mejor aprovechamiento.