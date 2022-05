Uno esperaría que los artífices de semejante fiasco que le ha significado al país el TLC que se negoció y acordó con los EE. UU., que ya arriba a sus primeros diez años de haber entrado en vigencia, sin estar preparada la economía colombiana para encararlo con éxito, recapacitaran, hicieran un acto de contrición y su propósito de enmienda.

Lo que ha pasado es que, como lo afirma el experto Manuel José Cárdenas, que “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios... De nada nos servirá abrir mercados sino tenemos que exportar”. Bien dijo el zar del TLC Hernando José Gómez: “Por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.

De allí que no pasa de ser un espejismo lo planteado por la exministra de Comercio y presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana María Claudia Lacouture, cuando afirma que merced al TLC con EE. UU. “más productos quedaron habilitados para comercializarse en el primer socio comercial del país, un aumento del 109%”. Pero, de qué sirve esa habilitación para exportar más productos si no tenemos esa oferta exportadora.

Afirmar como lo hace la exministra que gracias al TLC con EE. UU. “ha disminuido la dependencia minero – energética de Colombia en las exportaciones a EE. UU.” es una falacia. Alegar que “en 2012 las exportaciones no minero – energéticas representaban un 29% del total a ese país, para 2021 su cuota fue del 60%, doblando su participación”, es una verdad a medias. Y lo decimos porque la realidad es otra: entre 2012 y 2021 se desplomaron las exportaciones totales a los EE. UU. un 50%, pasando de US $21.969 millones a los US $11.290 millones. Y cayeron tanto las exportaciones minero energéticas, el 60%, como las no minero – energéticas (19%).

Entonces, cuando las no minero – energéticas que “representaban un 29% del total a ese país en 2012, para 2021 su cuota fue del 60%” como fruto del TLC, no es porque hayan crecido dichas exportaciones, sino que las exportaciones de petróleo y carbón que tenían en los EE. UU. el primero y segundo mercado en importancia, respectivamente, perdieron ese mercado y tales exportaciones debieron desviarse hacia el mercado asiático.

Hoy, más que nunca, el país está urgido de una política de Estado tendiente a diversificar la economía, su oferta exportadora y el destino de estas y así depender cada vez menos del sector extractivo y sus avatares, mediante una estrategia de transformación productiva. Pero, la premisa para que sea posible es el cambio de modelo. Tal como lo ha venido planteando la CEPAL: “El modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”.

*Miembro de Número de la ACCE.